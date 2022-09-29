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РЭО призывает провести экологическую неделю РФ

29 сентября 17:40
Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минприроды РФ провести экологическую неделю. Она объединит более 100 акций и мероприятий: форум, прием макулатуры, дни экологии в школах, субботники. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.

Гендиректор Денис Буцаев сообщил, что РЭО обратился в Минприроды с инициативой провести Российскую экологическую неделю. Событие коснется более 50 регионов РФ, в его рамках пройдет более 100 акций и мероприятий по всей стране; в нем примут участие все, кто имеет отношение к деятельности по обращению с отходами. Это и регоператоры, и учебные заведения, и волонтеры, и простые граждане, добавил Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.

В РЭО уже разработали план мероприятий. Здесь состоится Российский экологический форум , Всероссийский день приема макулатуры, дни экологии в школах России, День переработки электроники, пройдут субботники в регионах России.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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