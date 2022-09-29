РЭО призывает провести экологическую неделю РФ

Гендиректор Денис Буцаев сообщил, что РЭО обратился в Минприроды с инициативой провести Российскую экологическую неделю. Событие коснется более 50 регионов РФ, в его рамках пройдет более 100 акций и мероприятий по всей стране; в нем примут участие все, кто имеет отношение к деятельности по обращению с отходами. Это и регоператоры, и учебные заведения, и волонтеры, и простые граждане, добавил Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.