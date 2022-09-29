Сбор помощи для мобилизованных организован в Свердловской области

Первая партия была отправлена из Березовского. Об этом сообщил глава города Евгений Писков в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 12:00 до 19:00 на базе центра общественных организации на Загвозкина, 5 работает пункт сбора вещей. Отмечается, что они должны быть новыми:
По словам Писцова, государство мобилизованных обеспечивает, но некоторые вопросы можно решать оперативно силами тех, кто не хочет оставаться в стороне. Он отметил, что участие добровольное. Писцов добавил, что за первые 12 часов существования спецсчета для сбора средств, для мобилизованных граждан было собрано около 350 тысяч рублей.
Также в Богдановиче, Сухом Логу, Камышлове и Гагарском волонтеры открыли пункт сбора на улице Кунавина, 21. В будни туда можно передать для мобилизованных теплые вещи и медикаменты. Кроме того, граждане могут оказать финансовую помощь.
Открылись пункты сбора и в Елани в зоомагазине и пунктах Wildberries. Горожане могут передать: