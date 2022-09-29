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Сбор помощи для мобилизованных организован в Свердловской области

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Сбор помощи для мобилизованных граждан организован в нескольких городах Свердловской области. Принимаются медикаменты, батарейки, а также теплые носки, перчатки и прочая одежда.

Первая партия была отправлена из Березовского. Об этом сообщил глава города Евгений Писков в своем Telegram-канале. Он добавил, что с 12:00 до 19:00 на базе центра общественных организации на Загвозкина, 5 работает пункт сбора вещей. Отмечается, что они должны быть новыми:

  • спальные мешки из комплекта «Ратник»;
  • коврики-пенка;
  • пауэрбанки на 30А;
  • батарейки, разные;
  • шапки, балаклавы, подшлемники;
  • перчатки тактические и зимние;
  • предметы личной гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки и т. д.);
  • термобелье и термоноски (универсальных размеров);
  • дождевики;
  • теплые стельки для обуви;
  • продукты с длительным сроком использования;
  • железная посуда (кружка, ложка, котелок).

По словам Писцова, государство мобилизованных обеспечивает, но некоторые вопросы можно решать оперативно силами тех, кто не хочет оставаться в стороне. Он отметил, что участие добровольное. Писцов добавил, что за первые 12 часов существования спецсчета для сбора средств, для мобилизованных граждан было собрано около 350 тысяч рублей.

Также в Богдановиче, Сухом Логу, Камышлове и Гагарском волонтеры открыли пункт сбора на улице Кунавина, 21. В будни туда можно передать для мобилизованных теплые вещи и медикаменты. Кроме того, граждане могут оказать финансовую помощь.

Открылись пункты сбора и в Елани в зоомагазине и пунктах Wildberries. Горожане могут передать:

  • чайники;
  • сало, сахар, кофе 3 в 1, чеснок, лимоны;
  • розжиг, спички;
  • лейкопластырь, парацетамол, анальгин, мукалтин;
  • воду;
  • перчатки;
  • рабочие или вязаные стельки в берцы.
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