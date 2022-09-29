Сбор помощи для мобилизованных организован в Свердловской области

По словам Писцова, государство мобилизованных обеспечивает, но некоторые вопросы можно решать оперативно силами тех, кто не хочет оставаться в стороне. Он отметил, что участие добровольное. Писцов добавил, что за первые 12 часов существования спецсчета для сбора средств, для мобилизованных граждан было собрано около 350 тысяч рублей.