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Сезонное снижение цен на борщевой набор за неделю замедлилось в Свердловской области

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
За неделю с 19 по 26 сентября в Свердловской области замедлилось снижение цен на борщевой набор по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Свердловскстата, картофель упал в цене на 1,87%, до 23,64 рубля (-7,31% неделей ранее), капуста подешевела на 1,57%, до 18,43 рубля (-4,13% неделей ранее), а лук — на 5,86%, до 24,01 рубля (-11,44% неделей ранее).

При этом, огурцы и помидоры в регионе продолжают дорожать. Килограмм помидор обходился покупателям в 85,47 рубля (+7,44%), а огурцов — в 77,07 рубля (+14,01%).

Литр молока в среднем стоил 66,02 рубля (-0,59%), десяток яиц — 73,52 рубля (-0,57%), а килограмм курицы — 167,06 рубля (+1,35%).

Цена на ржаной и пшеничный хлеб осталась на уровне прошлой недели. Немного подорожали гречка, бананы, сметана, творог и колбаса. А вот масло, макароны, говядина, соль и сахар, наоборот, подешевели.

Еще на 13% подорожали огурцы за неделю в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Новости УрФО#Сатистика#Продукты#Подорожание#Молоко#Овощи
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