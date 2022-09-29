Сезонное снижение цен на борщевой набор за неделю замедлилось в Свердловской области

По данным Свердловскстата, картофель упал в цене на 1,87%, до 23,64 рубля (-7,31% неделей ранее), капуста подешевела на 1,57%, до 18,43 рубля (-4,13% неделей ранее), а лук — на 5,86%, до 24,01 рубля (-11,44% неделей ранее).
При этом, огурцы и помидоры в регионе продолжают дорожать. Килограмм помидор обходился покупателям в 85,47 рубля (+7,44%), а огурцов — в 77,07 рубля (+14,01%).
Литр молока в среднем стоил 66,02 рубля (-0,59%), десяток яиц — 73,52 рубля (-0,57%), а килограмм курицы — 167,06 рубля (+1,35%).
Цена на ржаной и пшеничный хлеб осталась на уровне прошлой недели. Немного подорожали гречка, бананы, сметана, творог и колбаса. А вот масло, макароны, говядина, соль и сахар, наоборот, подешевели.