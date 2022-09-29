Сезонное снижение цен на борщевой набор за неделю замедлилось в Свердловской области

По данным Свердловскстата, картофель упал в цене на 1,87%, до 23,64 рубля (-7,31% неделей ранее), капуста подешевела на 1,57%, до 18,43 рубля (-4,13% неделей ранее), а лук — на 5,86%, до 24,01 рубля (-11,44% неделей ранее).