Должников могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание - административный арест на срок от 10 до 15 суток) и уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до года). Все зависит от индивидуальных обстоятельств. Например, за однократное нарушение суд вероятнее всего назначит ответственность по КоАП, а за регулярные просрочки и долги – уголовную.