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Штраф, работы или тюрьма: как наказать отца за неуплату алиментов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
За неуплату алиментов мужчинам из Нижнего Тагила грозит штраф, обязательные работы или даже тюремный срок. Как наказать отца за неуплату средств своему ребенку читайте в материале TagilCity.ru.

Куда обратиться, если отец не платит алименты? 

Алименты можно взыскать в порядке приказного или искового производства. Приказной — более оперативный и простой способ. Исковой — обязателен в некоторых случаях: например, если одновременно нужно установить отцовство, привлечь других лиц или установить алименты в твёрдой сумме.

Для взыскания алиментов в порядке приказного производства нужно подать заявление о вынесении судебного приказа мировому судье по месту жительства должника или по месту жительства взыскателя.

Для взыскания алиментов в порядке искового производства необходимо подать в районный суд по месту жительства истца или ответчика исковое заявление.

Куда подавать заявление:

  • мировому судье — для вынесения судебного приказа;
  • в районный суд — в порядке искового производства.

Обращаться можно по месту жительства истца или ответчика. Госпошлины для истцов нет.

Документы:

  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • свидетельство о регистрации и расторжении брака;
  • справки о доходах, если есть;
  • справки с места жительства.

Неуплата алиментов ребенку – чем грозит? 

Должников могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание -  административный арест на срок от 10 до 15 суток) и уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до года). Все зависит от индивидуальных обстоятельств. Например, за однократное нарушение суд вероятнее всего назначит ответственность по КоАП, а за регулярные просрочки и долги – уголовную.

Что делать, если отец не платит алименты?
Фото: 1MI


Можно ли лишить отца родительских прав за неуплату алиментов? 

В соответствии со ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Приставы не могут найти отца-должника – что делать?

Нужно подать заявление об исполнительном розыске. Сделать это можно как лично судебному приставу-исполнителю, в работе которого находится исполнительное производство, так и направлено почтой в адрес структурного подразделения, в котором ведется соответствующее исполнительное производство.

По результатам рассмотрения заявления выносится постановление о розыске должника или его имущества, либо об отказе в объявлении такого розыска.

Если найти его все же не удалось, то он признается безвестно отсутствующим. При этом сегодня взыскателю и ребенку гарантирована помощь государства до тех пор, пока отец ребенка не найдется.

После признания отца ребенка пропавшим семья будет получать пенсию по потере кормильца на период его отсутствия.

Будет ли отец платить алименты, если его призвали по частичной мобилизации? 

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Заявления о приостановлении данная категория должников может подать на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.

#Елена Озерова#Неуплата алиментов#Ответственность за неуплату алиментов#Лишение прав за неуплату алиментов#Привлечение за неуплату алиментов#Общество#Новости УрФО#Эксклюзив
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