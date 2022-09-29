Алименты можно взыскать в порядке приказного или искового производства. Приказной — более оперативный и простой способ. Исковой — обязателен в некоторых случаях: например, если одновременно нужно установить отцовство, привлечь других лиц или установить алименты в твёрдой сумме.
Для взыскания алиментов в порядке приказного производства нужно подать заявление о вынесении судебного приказа мировому судье по месту жительства должника или по месту жительства взыскателя.
Для взыскания алиментов в порядке искового производства необходимо подать в районный суд по месту жительства истца или ответчика исковое заявление.
Куда подавать заявление:
Обращаться можно по месту жительства истца или ответчика. Госпошлины для истцов нет.
Документы:
Должников могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание - административный арест на срок от 10 до 15 суток) и уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до года). Все зависит от индивидуальных обстоятельств. Например, за однократное нарушение суд вероятнее всего назначит ответственность по КоАП, а за регулярные просрочки и долги – уголовную.
В соответствии со ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
Нужно подать заявление об исполнительном розыске. Сделать это можно как лично судебному приставу-исполнителю, в работе которого находится исполнительное производство, так и направлено почтой в адрес структурного подразделения, в котором ведется соответствующее исполнительное производство.
По результатам рассмотрения заявления выносится постановление о розыске должника или его имущества, либо об отказе в объявлении такого розыска.
Если найти его все же не удалось, то он признается безвестно отсутствующим. При этом сегодня взыскателю и ребенку гарантирована помощь государства до тех пор, пока отец ребенка не найдется.
После признания отца ребенка пропавшим семья будет получать пенсию по потере кормильца на период его отсутствия.
Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Заявления о приостановлении данная категория должников может подать на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.