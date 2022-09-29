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Свердловский военком рассказал о действиях при ошибочной мобилизации

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Военком Свердловской области Сергей Чирков рассказал, что делать, если мужчину призвали в рамках частичной мобилизации по ошибке.

Речь идет о тех гражданах, которые не подлежат призыву по тем или иным причинам.

Сирков сказал, что мобилизованным по ошибке следует приносить с собой в военкомат справки о состоянии здоровья, чтобы доказать свою болезнь и не быть призванным.

По его словам, человеку нужно принести все документы о состоянии его здоровья и уже в военкомате по каждому конкретному случаю будет принято решение.

А еще он отметил, что непосредственно здесь мужчин отправляют на медкомиссию. Граждан с серьезными проблемами со здоровьем не мобилизуют. 

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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