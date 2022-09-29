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Ученые из Екатеринбурга нашли останки 6-летнего мамонтенка

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
Впервые ученым из Екатеринбурга удалось найти останки древнего мамонтенка, у которого сохранились кости, шкура и хобот.

Мамонтенок был обнаружен в начале сентября Гыданском полуострове, сообщает «КП-Екатеринбург».

Уникальность данной находки заключается в том, что мамонтенок был маленьким, когда умер. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растении и животных УрО РАН Павла Косинцева, специалисты нашли большую часть скелета животного. Сохранены мягкие ткани и большая часть шкуры с хоботом, с глазом и ухом. Ранее таких находок не было.

Причина наступления смерти детеныша мамонта неизвестна. Специалисты сейчас пытаются ее выяснить. Ученым теперь важно не только изучить тело животного, но и местность, где он был найден.

Особый интерес для исследователей представляет хобот мамонтенка. В настоящий момент находится в Тазовском краеведческом музее.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Находка#Ученые#Останки#Мамонт
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