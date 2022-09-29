Ученые из Екатеринбурга нашли останки 6-летнего мамонтенка

Уникальность данной находки заключается в том, что мамонтенок был маленьким, когда умер. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растении и животных УрО РАН Павла Косинцева, специалисты нашли большую часть скелета животного. Сохранены мягкие ткани и большая часть шкуры с хоботом, с глазом и ухом. Ранее таких находок не было.