Ученые из Екатеринбурга нашли останки 6-летнего мамонтенка

Мамонтенок был обнаружен в начале сентября Гыданском полуострове, сообщает «КП-Екатеринбург».
Уникальность данной находки заключается в том, что мамонтенок был маленьким, когда умер. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растении и животных УрО РАН Павла Косинцева, специалисты нашли большую часть скелета животного. Сохранены мягкие ткани и большая часть шкуры с хоботом, с глазом и ухом. Ранее таких находок не было.
Причина наступления смерти детеныша мамонта неизвестна. Специалисты сейчас пытаются ее выяснить. Ученым теперь важно не только изучить тело животного, но и местность, где он был найден.
Особый интерес для исследователей представляет хобот мамонтенка. В настоящий момент находится в Тазовском краеведческом музее.