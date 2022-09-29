Ученые из Екатеринбурга нашли останки древних пещерных гиен

Исследования ученые провели в трех пещерах в Башкирии - Победе, Нукатской и еще одной, чье название неизвестно, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам старшего научного сотрудника лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрия Гимранова, в пещерах они не нашли останков медведей, зато разыскали скелеты пещерных гиен. Ранее здесь было их логово.
Таких на Урале было мало. Мы нашли целые кости. Это большая находка, - сказал Дмитрий Гимранов.
Также в августе и сентябре ученые проводили экспедицию в Крыму в пещере Таврида. Там они нашли нижние челюсти волков, рыси и древней куницы.
Найденные останки будут исследовать.
Напомним, ранее сообщалось, что уральские ученые нашли останки 6-летнего мамонтенка. Они выясняют, почему он умер в раннем возрасте и что этому способствовало.