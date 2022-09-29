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Ученые из Екатеринбурга нашли останки древних пещерных гиен

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Екатеринбургские ученые вернулись с раскопок, которые проходили в пещерах на Южном Урале. Там специалисты искали останки пещерных медведей.

Исследования ученые провели в трех пещерах в Башкирии - Победе, Нукатской и еще одной, чье название неизвестно, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам старшего научного сотрудника лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрия Гимранова, в пещерах они не нашли останков медведей, зато разыскали скелеты пещерных гиен. Ранее здесь было их логово.

Таких на Урале было мало. Мы нашли целые кости. Это большая находка, - сказал Дмитрий Гимранов.

Также в августе и сентябре ученые проводили экспедицию в Крыму в пещере Таврида. Там они нашли нижние челюсти волков, рыси и древней куницы.

Найденные останки будут исследовать.

Напомним, ранее сообщалось, что уральские ученые нашли останки 6-летнего мамонтенка. Они выясняют, почему он умер в раннем возрасте и что этому способствовало.

Ученые из Екатеринбурга нашли останки 6-летнего мамонтенка
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Раскопки#Ученые#Исследователи#Гиены
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