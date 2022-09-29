В Екатеринбурге вынесли приговор 19 членам наркогруппировки

Известно, что в состав группировки входил 21 человек, из них – 5 женщин. Одна из них в период следствия умерла по болезни. За время своей деятельности злоумышленники успели продать наркотических средств на 52 миллионов рублей, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.