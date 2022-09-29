В Екатеринбурге вынесли приговор 19 членам наркогруппировки

Известно, что в состав группировки входил 21 человек, из них – 5 женщин. Одна из них в период следствия умерла по болезни. За время своей деятельности злоумышленники успели продать наркотических средств на 52 миллионов рублей, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Всего сыщики изъяли у них около 3 кг героина и синтетических средств, это более 10 тысяч разовых доз для наркозависимых людей.
Руководителям преступной группировки были созданы три интернет-площадки для продажи наркотиков. «Запрещенку» продавали на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.
В качестве свидетелей следователям удалось опросить более 100 человек. Для сбора доказательной базы оперативникам потребовалось около года.