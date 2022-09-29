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В Кушве женщина избивала и выставляла на холод свою дочь

Сегодня, 11:13
Жительница Кушвы избивала и систематически мучила холодом свою дочь. Суд приговорил женщину к трем годам колонии.

Городской суд Кушвы вынес приговор местной жительнице за истязание несовершеннолетней. В уголовном деле зафиксированы издевательства матери над своей дочерью в течении полутора лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Правоохранители установили, что с июля 2020 года по декабрь 2021 года, осуждённая издевалась и выставляла на холод свою дочь. Мать также привязывала десятилетнюю девочку к кровати оставляла одну в квартире.

Осужденная частично признала свою вину и отказалась от дачи показаний. Городской суд Кушвы приговорил женщину к трем годам колонии общего режима. 

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