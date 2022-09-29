В Нижнем Тагиле на 13% выросло число браков после начала частичной мобилизации

В ведомстве также отметили, что в сентябре этого года в Нижнем Тагиле уже было подано в два раза больше заявлений на заключение браков, чем в сентябре 2021 года.
В 2022 году с 1 по 29 сентября было принято 159 заявлений на официальную регистрацию браков, а в сентябре 2021 — 67, то есть в два раза меньше, — пояснила Наталья Храмова.
Однако данные о среднем возрасте лиц, подающих заявление на регистрацию брака, начиная с 21 сентября, в управлении ЗАГС по Свердловской области не уточнили.
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