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В Нижнем Тагиле на 13% выросло число браков после начала частичной мобилизации

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI
С начала частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября 2022 года, в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 76 браков, а за этот же период 2021 года — 67, рассказала TagilCity.ru замначальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

В ведомстве также отметили, что в сентябре этого года в Нижнем Тагиле уже было подано в два раза больше заявлений на заключение браков, чем в сентябре 2021 года.

В 2022 году с 1 по 29 сентября было принято 159 заявлений на официальную регистрацию браков, а в сентябре 2021 — 67, то есть в два раза меньше, — пояснила Наталья Храмова.

Однако данные о среднем возрасте лиц, подающих заявление на регистрацию брака, начиная с 21 сентября, в управлении ЗАГС по Свердловской области не уточнили.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Мобилизованные жители Нижнего Тагила могут заключить брак в день подачи заявления
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