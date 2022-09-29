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В Нижнем Тагиле вандалы обливают кислотой и режут колёса автомобиля

Сегодня, 04:48
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Группа неустановленных лиц обливает машину краской и кислотой, прокалывает шины и бьет молотком стёкла автомобиля. Вандалов сняла камера видеонаблюдения на Красном Камне по улице Пархоменко в Нижнем Тагиле.

Тагильчане пожаловались на порчу припаркованных автомобилей. С их слов, разные мужчины и женщины периодически приходят и портят машины, а обращения в полицию не дают результата.

Другие жители Нижнего Тагила заметили, что на кадрах с уличных камер видеонаблюдения — один и тот же автомобиль.

На видео одна и та же машина, владельцу стоит задуматься, кому он дорогу перешел, — пишет Евгения В. в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ

Знакомые с пострадавшей семьей тагильчане рассказывают, что люди неоднократно сталкиваются с проблемами из-за своей гражданской позиции.

Зная эту семью, ребёнок-инвалид. Борются с соседями, которые устроили «блатхату». Громкая музыка, голые мужики, голые бабы. Ребёнок должен на это смотреть. По хорошему договориться с соседями не получается. Думают, они бессмертные. Когда-нибудь Вам слёзы этой семьи отольются. Хочется обратиться к полиции, пожалуйста, помогите этой семье. Или обращение пойдёт дальше, — сообщает Светлана Б.

Известно, что в Нижнем Тагиле семья с ребёнком-инвалидом воюет с соседями: в частном доме поблизости проходят шумные вечеринки, от которых дочь тагильчан плачет и боится.

Родители девочки-инвалида воюют с шумными соседями в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Вандалы#Порча имущества#Машина#Ссора#Инвалид#Эксклюзив
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