В Нижнем Тагиле вандалы обливают кислотой и режут колёса автомобиля

Тагильчане пожаловались на порчу припаркованных автомобилей. С их слов, разные мужчины и женщины периодически приходят и портят машины, а обращения в полицию не дают результата.
Другие жители Нижнего Тагила заметили, что на кадрах с уличных камер видеонаблюдения — один и тот же автомобиль.
На видео одна и та же машина, владельцу стоит задуматься, кому он дорогу перешел, — пишет Евгения В. в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Знакомые с пострадавшей семьей тагильчане рассказывают, что люди неоднократно сталкиваются с проблемами из-за своей гражданской позиции.
Зная эту семью, ребёнок-инвалид. Борются с соседями, которые устроили «блатхату». Громкая музыка, голые мужики, голые бабы. Ребёнок должен на это смотреть. По хорошему договориться с соседями не получается. Думают, они бессмертные. Когда-нибудь Вам слёзы этой семьи отольются. Хочется обратиться к полиции, пожалуйста, помогите этой семье. Или обращение пойдёт дальше, — сообщает Светлана Б.
Известно, что в Нижнем Тагиле семья с ребёнком-инвалидом воюет с соседями: в частном доме поблизости проходят шумные вечеринки, от которых дочь тагильчан плачет и боится.