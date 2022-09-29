В Тавде гадалка обманула желающую выйти замуж клиентку

Гадалка взяла с женщины-инвалида деньги, сказав, что на нее наложена порча и из-за этого она не может встретить на своем пути мужчину. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».
Пострадавшая женщина пришла с заявлением в полицию. Там она пояснила, что к «гадалке» пришла, увидев ее рекламу в интернете.
За деньги экстрасенс провела с женщиной ряд ритуалов. А в какой-то момент женщина оплатила очередной ритуал (за 7 тысяч рублей), а ясновидящая пропала и заблокировала клиентку в соцсетях.
Полиция проводит проверку.