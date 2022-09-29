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В Тавде гадалка обманула желающую выйти замуж клиентку

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
42-летняя жительница Тавды, желая выйти замуж, пришла к гадалке, которая впоследствии ее обманула.

Гадалка взяла с женщины-инвалида деньги, сказав, что на нее наложена порча и из-за этого она не может встретить на своем пути мужчину. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

Пострадавшая женщина пришла с заявлением в полицию. Там она пояснила, что к «гадалке» пришла, увидев ее рекламу в интернете.

За деньги экстрасенс провела с женщиной ряд ритуалов. А в какой-то момент женщина оплатила очередной ритуал (за 7 тысяч рублей), а ясновидящая пропала и заблокировала клиентку в соцсетях.

Полиция проводит проверку.

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#Происшествия#Новости УрФО#Гадалка#Экстрасенс#Мошенница#Елена Озерова
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