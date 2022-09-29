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Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила

Сегодня, 06:14
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле проходит первое заседание Гордумы восьмого созыва, на котором депутаты выбирают председателя и вице-спикера. На первый пост был выбран Вадим Раудштейн, в минувшем созыве он также был спикером Думы.

За кандидатуру Вадима Раудштейна проголосовали все 25 депутатов городской Думы. Всего на пост спикера этого органа власти выдвинули только одну кандидатуру, конкурентов в борье за работу председателем на постоянной штатной основе у депутата не было.

Спасибо вам большое! У нас впереди серьёзная большая работа. Это, во-первых, будет обычная рутинная работа, которой мы занимаемся уже много лет, которая требует проведения наших мероприятий из бюджета и так далее. Будет у нас хорошая большая работа по реализации тех наказов, которые мы получили при проведении предвыборной работы на наших округах, — сказал Вадим Раудштейн.

Напомним, Вадим Раудштейн стал председателем Гордумы седьмого созыва после того, как Алексей Пырин покинул Нижний Тагил в связи со сменой места работы. Пост председателя Гордумы, в числе прочего, дает возможность получения повышенной пенсии как муниципальному служащему.

В 2022 году жители Нижнего Тагила избрали депутатов по 25 одномандатным округам, ранее количество народных избранников было 28 человек. В новом созыве все 25 мандатов заняты представителями партии «Единая Россия».

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