Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила

За кандидатуру Вадима Раудштейна проголосовали все 25 депутатов городской Думы. Всего на пост спикера этого органа власти выдвинули только одну кандидатуру, конкурентов в борье за работу председателем на постоянной штатной основе у депутата не было.
Спасибо вам большое! У нас впереди серьёзная большая работа. Это, во-первых, будет обычная рутинная работа, которой мы занимаемся уже много лет, которая требует проведения наших мероприятий из бюджета и так далее. Будет у нас хорошая большая работа по реализации тех наказов, которые мы получили при проведении предвыборной работы на наших округах, — сказал Вадим Раудштейн.
Напомним, Вадим Раудштейн стал председателем Гордумы седьмого созыва после того, как Алексей Пырин покинул Нижний Тагил в связи со сменой места работы. Пост председателя Гордумы, в числе прочего, дает возможность получения повышенной пенсии как муниципальному служащему.
В 2022 году жители Нижнего Тагила избрали депутатов по 25 одномандатным округам, ранее количество народных избранников было 28 человек. В новом созыве все 25 мандатов заняты представителями партии «Единая Россия».