Резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещений при частичной мобилизации. По закону, ограничение на выезд из региона наступает в случае получения повестки в военкомат или пункт мобилизации.

Ограничен ли выезд из России мобилизованным по закону?

Можно ли резервисту из Свердловской области уехать из России?

Есть ли ограничения на продажу мужчинам билетов на самолеты и поезда в Свердловской области?