Частичная мобилизация, объявленная в России внесла свои коррективы в закон о резервистах. В частности, многие задаются вопросом может ли резервист покидать страну или регион проживания.
Правила частичной мобилизации регулируются указом президента страны от 21 сентября 2022 года. В тексте указа нет никаких ограничений для выезда из страны или поездки в другой регион.
Однако закон о мобилизации (№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от от 26 февраля 1997 года) предписывает резервисту не покидать место жительства в случае получения повестки.
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Закон о мобилизации Ч.2 ст 21. ФЗ № 31.
Есть третья, возможно самая главная составляющая регламента мобилизации. Это закрытые приказы Минобороны РФ по военкоматам.
В тексте закона нет прилагательного «частичная». Речь идет о мобилизации, поэтому нормы закона к призывникам по частичной мобилизации не применимы, заявляют юристы.
Ситуацию разрешил министр обороны России Сергей Шойгу. В своем выступлении 21 сентября 2022 года министр отметил, что будут призваны 300 тысяч резервистов, пишет «Российская газета». Это прежде всего военнообязанные с боевым опытом и соответствующей военной специальностью. Наличие опыта и соответствующей записи в военном билете — основной критерий призывника объявленной частичной мобилизации.
В ряде регионов военкомы своим приказом ограничили выезд за рубеж для резервистов. Позже приказы были отменены. Есть примеры двойной редакции региональных приказов. Так в Свердловской области, врио военкома Сергей Чирков сначала отменил норму покидать резервистам границы муниципалитета, а в четверг, 29 сентября снят запрет на выезд за пределы страны.
Это ложь. Появившаяся в ряде СМИ информация о тщательной проверке документов у молодых людей, желающих выехать в другой регион подняла волну негодования в соцсетях. Однако информация, что мужчин якобы будут пропускать в самолет или вагон с разрешения военкоматов, не подтвердилась.
В РЖД сообщили, что ограничений по продаже билетов мужчинам призывного возраста нет. Купить билет, в том числе в другие государства, может любой пассажир. Оперативно информацию подтвердили и в «Аэрофлоте», сообщает РИА Новости.
Резервист имеет право выехать за пределы региона и страны. Юридических запретов для командировок или путешествий нет. Однако, после получения повестки наступает ответственность за неявку в военный комиссариат или пункт мобилизации. Сначала административная (штраф до 3 тысяч рублей), затем уголовная.
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