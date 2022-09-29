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Выезд свердловским резервистам из региона во время мобилизации

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещений при частичной мобилизации. По закону, ограничение на выезд из региона наступает в случае получения повестки в военкомат или пункт мобилизации.

Частичная мобилизация, объявленная в России внесла свои коррективы в закон о резервистах. В частности, многие задаются вопросом может ли резервист покидать страну или регион проживания.

Ограничен ли выезд из России мобилизованным по закону?

Правила частичной мобилизации регулируются указом президента страны от 21 сентября 2022 года. В тексте указа нет никаких ограничений для выезда из страны или поездки в другой регион.

Однако закон о мобилизации (№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от от 26 февраля 1997 года) предписывает резервисту не покидать место жительства в случае получения повестки.

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Закон о мобилизации Ч.2 ст 21. ФЗ № 31.

Есть третья, возможно самая главная составляющая регламента мобилизации. Это закрытые приказы Минобороны РФ по военкоматам.

Можно ли резервисту из Свердловской области уехать из России?

В тексте закона нет прилагательного «частичная». Речь идет о мобилизации, поэтому нормы закона к призывникам по частичной мобилизации не применимы, заявляют юристы.

Ситуацию разрешил министр обороны России Сергей Шойгу. В своем выступлении 21 сентября 2022 года министр отметил, что будут призваны 300 тысяч резервистов, пишет «Российская газета». Это прежде всего военнообязанные с боевым опытом и соответствующей военной специальностью. Наличие опыта и соответствующей записи в военном билете — основной критерий призывника объявленной частичной мобилизации.

Можно ли уехать за границу во время частичной мобилизации?
Фото: 1MI

В ряде регионов военкомы своим приказом ограничили выезд за рубеж для резервистов. Позже приказы были отменены. Есть примеры двойной редакции региональных приказов. Так в Свердловской области, врио военкома Сергей Чирков сначала отменил норму покидать резервистам границы муниципалитета, а в четверг, 29 сентября снят запрет на выезд за пределы страны.

Есть ли ограничения на продажу мужчинам билетов на самолеты и поезда в Свердловской области?

Это ложь. Появившаяся в ряде СМИ информация о тщательной проверке документов у молодых людей, желающих выехать в другой регион подняла волну негодования в соцсетях. Однако информация, что мужчин якобы будут пропускать в самолет или вагон с разрешения военкоматов, не подтвердилась.

В РЖД сообщили, что ограничений по продаже билетов мужчинам призывного возраста нет. Купить билет, в том числе в другие государства, может любой пассажир. Оперативно информацию подтвердили и в «Аэрофлоте», сообщает РИА Новости.

Что будет, если уехать из России во время частичной мобилизации?

Резервист имеет право выехать за пределы региона и страны. Юридических запретов для командировок или путешествий нет. Однако, после получения повестки наступает ответственность за неявку в военный комиссариат или пункт мобилизации. Сначала административная (штраф до 3 тысяч рублей), затем уголовная.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

#Федор Быстров#Военкомат#Военные#Призыв#Россия#Частичная мобилизация в России#Общество#Мобилизация#Эксклюзив#Новости УрФО
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