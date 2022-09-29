Вышедший на трассу под Алапаевском пешеход погиб под колесами иномарки

В ГИБДД напомнили, что о пешеходах, которые находятся на дорогах с риском для жизни, нужно сообщать в полицию или по телефону 112. При переходе дороги в условиях недостаточной видимости, а также вне населенных пунктов, рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами. За их отсутствие пешеход может быть привлечен к ответственности за нарушение ПДД.