TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вышедший на трассу под Алапаевском пешеход погиб под колесами иномарки

Сегодня, 09:38
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Мужчина-пешеход погиб под колесами Geely вечером 28 сентября. Он шел по трассе в момент когда его сбил автомобиль.

Иномарка ехала со стороны Алапаевска в сторону поселка Зыряновский. Водитель допустил наезд на пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. В результате мужчина 1962 года рождения скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Это был местный житель. Предполагается, что в момент аварии он был нетрезв. Автомобилем управляла 28-летняя девушка. Ее стаж вождения составляет 8 лет. Она привлекалась к административной ответственности за 2022 год 3 раза.

Сама водитель пояснила, что во время движения она после проезда встречного авто, допустила наезд на пешехода.

В общей сложности за 28 сентября были зафиксированы 4 ДТП с участием пешеходов. По данным ГИБДД, люди игнорируют правила безопасности - не смотрят по сторонам, не снимают наушники или капюшоны, а также носят одежду без светоотражающих элементов. Также пешеходы допускают движение по проезжей части.

В ГИБДД напомнили, что о пешеходах, которые находятся на дорогах с риском для жизни, нужно сообщать в полицию или по телефону 112. При переходе дороги в условиях недостаточной видимости, а также вне населенных пунктов, рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами. За их отсутствие пешеход может быть привлечен к ответственности за нарушение ПДД.

В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека пострадали в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем ТагилеПервый снег привел к нескольким ДТП на дорогах Свердловской областиПассажиры упали на пол в автобусе из-за ДТП в центре Екатеринбурга
#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Трасса#Пешеход#Смерть#Авария
Подпишитесь
Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:14
Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
Вчера, 17:10
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
Вчера, 14:05
ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
Вчера, 13:42
Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:22
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Вчера, 08:00