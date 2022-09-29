Вышедший на трассу под Алапаевском пешеход погиб под колесами иномарки

Иномарка ехала со стороны Алапаевска в сторону поселка Зыряновский. Водитель допустил наезд на пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. В результате мужчина 1962 года рождения скончался на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Это был местный житель. Предполагается, что в момент аварии он был нетрезв. Автомобилем управляла 28-летняя девушка. Ее стаж вождения составляет 8 лет. Она привлекалась к административной ответственности за 2022 год 3 раза.
Сама водитель пояснила, что во время движения она после проезда встречного авто, допустила наезд на пешехода.
В общей сложности за 28 сентября были зафиксированы 4 ДТП с участием пешеходов. По данным ГИБДД, люди игнорируют правила безопасности - не смотрят по сторонам, не снимают наушники или капюшоны, а также носят одежду без светоотражающих элементов. Также пешеходы допускают движение по проезжей части.
В ГИБДД напомнили, что о пешеходах, которые находятся на дорогах с риском для жизни, нужно сообщать в полицию или по телефону 112. При переходе дороги в условиях недостаточной видимости, а также вне населенных пунктов, рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами. За их отсутствие пешеход может быть привлечен к ответственности за нарушение ПДД.