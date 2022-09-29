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Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России

Сегодня, 06:15
Фото: Скриншот из видео Фаниса Хайруллина
Хусейн Шодикулов из Нижнего Тагила прошёл на руках 25 метров и попал в Книгу рекордов России.

15-летний юноша месяц готовился к тому, чтобы пополнить копилку своих достижений. Дата фиксации рекорда — 6 августа 2022-го. Мальчик занимается в команде «Стойкие» в Нижнем Тагиле.

Тренер Хусейна уверен: это ещё не предел, парень способен на большие результаты. Фанис Хайруллин подметил, что этот рекорд стал 15-м для команды из Нижнего Тагила, которую он тренирует.

И на этом мы не останавливаемся, будем дальше готовиться и устанавливать рекорды, приобщая людей к спорту и здоровому образу жизни по всей СТРАНЕ! — пишет Фанис Хайруллин на личной страничке.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле был установлен рекорд по отжиманиям от пола. Юный тагильчанин сделал упражнение 24 раза всего за 1 минуту.

Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола
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