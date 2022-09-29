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За сутки мошенники «заработали» на екатеринбуржцах 5,4 миллиона рублей

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI

Мошенники выманили у жителей Екатеринбурга 5,4 млн рублей за сутки

За прошедшие сутки мошенники выманили у жителей Екатеринбурга 5,4 миллиона рублей. В общей сложности пострадали четыре человека, в том числе врач-педиатр и индивидуальный предприниматель.

Преступления были зарегистрированы на территории Октябрьского, Верх-Исетского и Чкаловского районов. 

Одной из жертв стала врач-педиатр. Мошенники убедили ее оформить несколько кредитов на 1,2 миллиона рублей. Девушка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестная женщина, представившись банковским специалистом, сообщила о попытках неизвестных оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы помешать злоумышленникам женщина убедила пострадавшую оформить «зеркальные» займы и перевести на «безопасные счета». 

Еще одно подобное преступление случилось в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там женщина лишилась 1,6 миллиона рублей. Кроме того, одного из городских предпринимателей мошенники убедили перевести на «безопасный счет» около 500 тысяч рублей.

В Чкаловском районе злоумышленники представились правоохранителями. Они убедили 60-летнего мужчину перевести им 1,4 миллиона рублей, в том числе и личные средства. Отмечается, что ранее с потерпевшим участковый проводил профилактическую беседу, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Все потерпевшие ранее слышали о мошенничестве, однако, по их словам, на них оказано психологическое давление. Например, «правоохранители» подтверждают законность действий «банковских работников».

На данный момент по всем фактам хищений проводятся проверки. Также возбуждены уголовные дела по статье за мошенничество. 
Сотрудница УрО РАН в Екатеринбурге перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
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