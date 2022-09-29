За сутки мошенники «заработали» на екатеринбуржцах 5,4 миллиона рублей

Преступления были зарегистрированы на территории Октябрьского, Верх-Исетского и Чкаловского районов.
Одной из жертв стала врач-педиатр. Мошенники убедили ее оформить несколько кредитов на 1,2 миллиона рублей. Девушка обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестная женщина, представившись банковским специалистом, сообщила о попытках неизвестных оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы помешать злоумышленникам женщина убедила пострадавшую оформить «зеркальные» займы и перевести на «безопасные счета».
Еще одно подобное преступление случилось в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там женщина лишилась 1,6 миллиона рублей. Кроме того, одного из городских предпринимателей мошенники убедили перевести на «безопасный счет» около 500 тысяч рублей.
В Чкаловском районе злоумышленники представились правоохранителями. Они убедили 60-летнего мужчину перевести им 1,4 миллиона рублей, в том числе и личные средства. Отмечается, что ранее с потерпевшим участковый проводил профилактическую беседу, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Все потерпевшие ранее слышали о мошенничестве, однако, по их словам, на них оказано психологическое давление. Например, «правоохранители» подтверждают законность действий «банковских работников».