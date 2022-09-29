Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле

Пять новых светофоров на Ленинградском проспекте будут работать на пересечениях с улицами Окунева, Володарского, Тимирязева, Чайковского, Зари. Переход на остановке «Поликлиники» перенесен к перекрестку с улицей Окунева.
На имеющихся пешеходных переходах также движение будет регулироваться: это касается переходов на остановках Площадь Славы и Танкостроителей.
Отдельно появился пешеходный переход со светофором у дома № 88а по Ленинградскому проспекту. Этот участок дороги неоднократно попадал в новостные сводки: именно в этом месте тагильские пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода, в результате попадая под колеса авто. В результате одной из таких аварий пешеход-нарушитель погиб. Теперь на этом месте оборудован регулируемый пешеходный переход.
Подключение произойдет уже в следующем месяце, сообщают специалисты. Водители, которых смущает такое число светофоров, задавались вопросом, не планируется ли на проспекте «зеленая волна».
Готовность в работу — вторая декада октября. Будет координированное управление — «зеленая волна». Отключение ночью не планируется, — сообщил TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов.
Таким образом, уже в течение ближайшего месяца на отремонтированном Ленинградском проспекте закончатся работы по подключению светофоров. Подрядчик, выполняющий ремонт на объекте, также докладывает о финальной стадии всех работ.
Мы на этой неделе заканчиваем примыкание к улице Зари, проводим асфальтирование, — рассказал TagilCity.ru директор подрядной компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.
Текущие работы на объекте связаны установкой пешеходного ограждения, укладкой гранитной брусчатки на заездах и подготовкой грунта для асфальтирования заездов и площадок.