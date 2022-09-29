Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле

Отдельно появился пешеходный переход со светофором у дома № 88а по Ленинградскому проспекту. Этот участок дороги неоднократно попадал в новостные сводки: именно в этом месте тагильские пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода, в результате попадая под колеса авто. В результате одной из таких аварий пешеход-нарушитель погиб. Теперь на этом месте оборудован регулируемый пешеходный переход.