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Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:09
Фото: TagilCity.ru
Ленинградский проспект

В Тагиле в октябре заработают восемь новых светофоров на Ленинградском проспекте

Монтаж восьми новых светофоров заканчивается в Дзержинском районе Нижнего Тагила. МУП «Сигнал-3» монтирует светофоры, устанавливает дорожные знаки и готовится к введению объектов в эксплуатацию. Редакция TagilCity.ru выяснила, где появились новые регулируемые перекрестки и пешеходные переходы.

Пять новых светофоров на Ленинградском проспекте будут работать на пересечениях с улицами Окунева, Володарского, Тимирязева, Чайковского, Зари. Переход на остановке «Поликлиники» перенесен к перекрестку с улицей Окунева.

Ленинградский проспект - улица ОкуневаЛенинградский проспект - улица Окунева
Ленинградский проспект - остановка "Поликлиники"Ленинградский проспект - остановка "Поликлиники"
Ленинградский проспект - улица ВолодарскогоЛенинградский проспект - улица Володарского
Ленинградский проспект - улица ТимирязеваЛенинградский проспект - улица Тимирязева
Ленинградский проспект - улица ЧайковскогоЛенинградский проспект - улица Чайковского
Ленинградский проспект - улица Окунева
Фото: TagilCity.ru

На имеющихся пешеходных переходах также движение будет регулироваться: это касается переходов на остановках Площадь Славы и Танкостроителей. 

Ленинградский проспект - остановка "Площадь Славы"Ленинградский проспект - остановка "Площадь Славы"
Ленинградский проспект - улица ЗариЛенинградский проспект - улица Зари
Ленинградский проспект - остановка "Площадь Славы"
Фото: TagilCity.ru

Отдельно появился пешеходный переход со светофором у дома № 88а по Ленинградскому проспекту. Этот участок дороги неоднократно попадал в новостные сводки: именно в этом месте тагильские пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода, в результате попадая под колеса авто. В результате одной из таких аварий пешеход-нарушитель погиб. Теперь на этом месте оборудован регулируемый пешеходный переход.

Ленинградский проспект 88аЛенинградский проспект 88а
Ленинградский проспект 88аЛенинградский проспект 88а
Ленинградский проспект 88а
Фото: TagilCity.ru

Подключение произойдет уже в следующем месяце, сообщают специалисты. Водители, которых смущает такое число светофоров, задавались вопросом, не планируется ли на проспекте «зеленая волна».

Готовность в работу — вторая декада октября. Будет координированное управление — «зеленая волна». Отключение ночью не планируется, — сообщил TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов.

Таким образом, уже в течение ближайшего месяца на отремонтированном Ленинградском проспекте закончатся работы по подключению светофоров. Подрядчик, выполняющий ремонт на объекте, также докладывает о финальной стадии всех работ. 

Мы на этой неделе заканчиваем примыкание к улице Зари, проводим асфальтирование, — рассказал TagilCity.ru директор подрядной компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Текущие работы на объекте связаны установкой пешеходного ограждения, укладкой гранитной брусчатки на заездах и подготовкой грунта для асфальтирования заездов и площадок.

Ленинградский проспект - улица ЗариЛенинградский проспект - улица Зари
Подпорная стенка - Ленинградский проспект - улица ЗариПодпорная стенка - Ленинградский проспект - улица Зари
Ленинградский проспект - улица Зари
Фото: TagilCity.ru
#Александра Логинова#Транспорт#Нижний Тагил#Светофор#Ленинградский проспект#Пешеходный переход#Гаджи Абдулов#Эксклюзив#Касается каждого
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