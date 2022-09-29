Жительница Екатеринбурга пожаловалась на соседа-собачника на федеральном канале

Марина Семакина — многодетная мать и соседка Сергея Т. Она рассказала в передаче «За гранью», что каждый день её детям приходится терпеть собачий лай и едкий запах скота. Она рассказала, что из-за вони не может держать окна открытыми во время жаркой погоды. Причиной запаха она считает экскременты животных, которые подолгу не убираются со двора Сергея Т.