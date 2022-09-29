Жительница Екатеринбурга пожаловалась на соседа-собачника на федеральном канале

Марина Семакина — многодетная мать и соседка Сергея Т. Она рассказала в передаче «За гранью», что каждый день её детям приходится терпеть собачий лай и едкий запах скота. Она рассказала, что из-за вони не может держать окна открытыми во время жаркой погоды. Причиной запаха она считает экскременты животных, которые подолгу не убираются со двора Сергея Т.
Также Семакина рассказала, что один раз собаки набросились на её малолетнюю дочь, но не покусали. Она добавила, что дом мужчины пришёл в негодность и обветшал, однако екатеринбуржец продолжает жить в нём с детьми. Гостья программы просит принять меры, так как заявление в полицию ей не помогло.
В дискуссию вмешался сам виновник жалоб. С его слов, собаки лают только в отведенное для этого время — с 18:00 до 20:00.