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Автобусы с попавшими под частичную мобилизацию жителями Екатеринбурга устроили пробку

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
На выезде из 32-го военного городка в Екатеринбурге образовалась очередь из автобусов. В них находились резервисты, которые попали под призыв по частичной мобилизации.

Очевидцы насчитали порядка 15 автомобилей, предназначенных для пассажирских перевозок. Со слов людей, жители военного городка на Вторчермете не могли вернуться домой из-за пробки. Причина в том, что на специальную территорию свозят попавших под частичную мобилизацию жителей России.

Также свидетели из Чкаловского района областного центра рассказали Ура.ру, что на улицах заметили патрули Росгвардии и сотрудников дорожной полиции.

Напомним, что по закону резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещения по стране во время частичной мобилизации, но только до момента получения повестки.

Выезд свердловским резервистам из региона во время мобилизации
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#Анна Варнакина#Общество#Автобусы#Военные#Пробка#Екатеринбург#Частичная мобилизация в России
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