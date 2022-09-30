Автобусы с попавшими под частичную мобилизацию жителями Екатеринбурга устроили пробку

Очевидцы насчитали порядка 15 автомобилей, предназначенных для пассажирских перевозок. Со слов людей, жители военного городка на Вторчермете не могли вернуться домой из-за пробки. Причина в том, что на специальную территорию свозят попавших под частичную мобилизацию жителей России.
Также свидетели из Чкаловского района областного центра рассказали Ура.ру, что на улицах заметили патрули Росгвардии и сотрудников дорожной полиции.
Напомним, что по закону резервисты Свердловской области имеют право на свободу перемещения по стране во время частичной мобилизации, но только до момента получения повестки.