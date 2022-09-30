«Едва не сгорели на работе»: в автосервисе Первоуральска произошёл пожар

Владелец ВАЗ 2112 рассказал журналистам ПТВ, что привез автомобиль на ремонт. Ему позвонили и сообщили: машина сгорела. Зайти и узнать состояние транспорта мужчина сразу не смог: его не пустили по причине задымления.
Сотрудники пожарной бригады сообщили, что два автомобиля (Kia Spectra и ВАЗ 12-й модели) сгорели практически полностью, в то время как у Toyota Corolla только облупилась краска.
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, огонь ликвидировали за 5 минут. В произошедшем инциденте никто не погиб, но один человек обжег руку. Предварительная причина пожара установлена: короткое замыкание электропроводки.