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«Едва не сгорели на работе»: в автосервисе Первоуральска произошёл пожар

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

В одном из автосервисов Первоуральска произошёл пожар

В автосервисе Первоуральска случился пожар. Огонь повредил три машины: две иномарки и отечественную «двенашку». Центр по ремонту автомобилей расположен на улице Ленина.

Владелец ВАЗ 2112 рассказал журналистам ПТВ, что привез автомобиль на ремонт. Ему позвонили и сообщили: машина сгорела. Зайти и узнать состояние транспорта мужчина сразу не смог: его не пустили по причине задымления.

Сотрудники пожарной бригады сообщили, что два автомобиля (Kia Spectra и ВАЗ 12-й модели) сгорели практически полностью, в то время как у Toyota Corolla только облупилась краска.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, огонь ликвидировали за 5 минут. В произошедшем инциденте никто не погиб, но один человек обжег руку. Предварительная причина пожара установлена: короткое замыкание электропроводки.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Пожарные#ВАЗ-2112#Автомобиль#Иномарка
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