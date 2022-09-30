«Едва не сгорели на работе»: в автосервисе Первоуральска произошёл пожар

Владелец ВАЗ 2112 рассказал журналистам ПТВ, что привез автомобиль на ремонт. Ему позвонили и сообщили: машина сгорела. Зайти и узнать состояние транспорта мужчина сразу не смог: его не пустили по причине задымления.