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Ипотеку и автокредиты тагильских мобилизованных будет платить государство

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
Как платить кредит и ипотеку при частичной мобилизации?
После объявления частичной мобилизации в стране резервисты Нижнего Тагила начали задаваться вопросом: как и кто будет платить ипотеки и автокредиты? В том, как государство планирует решить вопрос с платежами, разбиралась редакция TagilCity.ru.

21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным был издан указ о начале частичной мобилизации в стране. Призыву на службу подлежат граждане, мужчины и женщины, находящиеся в резерве Министерства обороны и подходящие под нужные критерии.

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С первого дня объявления частичной мобилизации в Госдуме начали рассматривать возможность выплаты государством ипотечных платежей и кредитов призванных на службу граждан. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева.

Кошелев рассказал, что государство будет помогать мобилизованным, в том числе жителям Нижнего Тагила, с выплатой по взятым на себя кредитным обязательствам. Депутат сообщил, что мера поддержки должна распространяться на весь период службы.

Пока подробности законопроекта неизвестны, но уже сейчас эксперты считают, что платить долги по ипотеке и автокредитам за мобилизованных будут государственные комитеты.

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Фото: 1MI

Будут ли приостановлены обязательства по потребительским кредитам у мобилизованных граждан?

Банк России 21 сентября опубликовал информационное письмо №ИН-03-59-3/115, где были даны рекомендации ЦБ кредитным организациям:

  • не начислять подвергшимся частичной мобилизации заемщикам или родственникам на иждивении неустойки по потребительским кредитным договорам. В число документов входят и ипотеки;
  • отказаться от требований досрочно погасить кредит;
  • не взыскивать с мобилизованных граждан России, в числе которых жители Нижнего Тагила, оплату за просрочку кредитов;
  • временно остановить обращения взыскания на предмет залога (ипотеки) и не выселять живущих с заемщиками людей и членов семьи на иждивении. Пункт письма затрагивает тех граждан, на которых ранее было обращено взыскание;
  • провести мероприятия по изменениям условий погашения кредитов, в том числе ипотечных, для получивших заём и иждивенцев на время службы мобилизованных россиян.
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Фото: 1MI

Будут ли предоставлены кредитные каникулы мобилизованным гражданам?

На сайте Объясняем.рф сказано, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий мобилизованным и контрактникам получить право на кредитные каникулы.

Комитет предлагает рассматривать обращение заемщика в срок до 5 дней. Неполученный ответ от организации в течение 10 дней означает, что кредитные каникулы будут предоставлены со дня требования или с указанной в документе даты.

В Законопроекте № 199777-8 говорится, что призванные на военную службу жители России в рамках нахождения на территории СВО «вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора».

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#Анна Варнакина#Экономика#Военные#Кредит#Ипотечный кредит#Ипотека#Призыв#ЦБ#Госдума#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России
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