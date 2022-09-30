не начислять подвергшимся частичной мобилизации заемщикам или родственникам на иждивении неустойки по потребительским кредитным договорам. В число документов входят и ипотеки;

отказаться от требований досрочно погасить кредит;

не взыскивать с мобилизованных граждан России, в числе которых жители Нижнего Тагила, оплату за просрочку кредитов;

временно остановить обращения взыскания на предмет залога (ипотеки) и не выселять живущих с заемщиками людей и членов семьи на иждивении. Пункт письма затрагивает тех граждан, на которых ранее было обращено взыскание;