21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным был издан указ о начале частичной мобилизации в стране. Призыву на службу подлежат граждане, мужчины и женщины, находящиеся в резерве Министерства обороны и подходящие под нужные критерии.
С первого дня объявления частичной мобилизации в Госдуме начали рассматривать возможность выплаты государством ипотечных платежей и кредитов призванных на службу граждан. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева.
Кошелев рассказал, что государство будет помогать мобилизованным, в том числе жителям Нижнего Тагила, с выплатой по взятым на себя кредитным обязательствам. Депутат сообщил, что мера поддержки должна распространяться на весь период службы.
Пока подробности законопроекта неизвестны, но уже сейчас эксперты считают, что платить долги по ипотеке и автокредитам за мобилизованных будут государственные комитеты.
Будут ли приостановлены обязательства по потребительским кредитам у мобилизованных граждан?
Банк России 21 сентября опубликовал информационное письмо №ИН-03-59-3/115, где были даны рекомендации ЦБ кредитным организациям:
Будут ли предоставлены кредитные каникулы мобилизованным гражданам?
На сайте Объясняем.рф сказано, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий мобилизованным и контрактникам получить право на кредитные каникулы.
Комитет предлагает рассматривать обращение заемщика в срок до 5 дней. Неполученный ответ от организации в течение 10 дней означает, что кредитные каникулы будут предоставлены со дня требования или с указанной в документе даты.
В Законопроекте № 199777-8 говорится, что призванные на военную службу жители России в рамках нахождения на территории СВО «вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора».