Лаборант из Нижнего Тагила стал призером областного конкурса профмастерства

Свердловская область – единственная, где в конкурсе «Славим человека труда» представлены медицинские номинации. Конкурс профмастерства прошел на площадке Свердловского областного медицинского колледжа, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В этом году в столицу Урала приехали 28 лучших представителей практического здравоохранения из 14 городов области.
Молодой специалист Артем Власов из Демидовской больницы Нижнего Тагила занял третье место в номинации «Лучший лаборант». Четвертым в соревнованиях фельдшеров стал Григорий Рябинин из той же больницы.
Конкурс «Славим человека труда» проходил в Екатеринбурге на протяжении двух дней. Участники демонстрировали жюри практические навыки и знание теории по своим компетенциям: клинико-диагностической работе и лечебной деятельности.