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Лаборант из Нижнего Тагила стал призером областного конкурса профмастерства

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Конкурс «Славим человека труда» в здравоохранении завершился в Екатеринбурге. Среди лучших лаборантов и фельдшеров есть представители Нижнего Тагила.

Свердловская область – единственная, где в конкурсе «Славим человека труда» представлены медицинские номинации. Конкурс профмастерства прошел на площадке Свердловского областного медицинского колледжа, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В этом году в столицу Урала приехали 28 лучших представителей практического здравоохранения из 14 городов области.

Молодой специалист Артем Власов из Демидовской больницы Нижнего Тагила занял третье место в номинации «Лучший лаборант».  Четвертым в соревнованиях фельдшеров стал Григорий Рябинин из той же больницы.

Конкурс «Славим человека труда» проходил в Екатеринбурге на протяжении двух дней. Участники демонстрировали жюри практические навыки и знание теории по своим компетенциям: клинико-диагностической работе и лечебной деятельности.

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