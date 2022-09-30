На Ботанике в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии образовалось «море»

Причиной внезапного потопа стал прорыв трубы диаметром 600 миллиметров. Холодная вода хлынула на Щербакова и Объездную. Машины стали буксовать и тонуть. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и «Водоконала», которые зафиксировали снижение давления в сети, сообщает Ура.ру.
Также вода попала в автозаправку. Свидетели рассказали СМИ о том, что на месте ощущается запах бензина. Кроме того, в некоторых многоквартирных домах Екатеринбурга у жильцов пропало водоснабжение.
Ранее из-за повреждения трубопровода под Невьянском произошёл разлив дизельного топлива.