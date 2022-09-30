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На Ботанике в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии образовалось «море»

Сегодня, 09:03

В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу и машины

На перекрестке улиц Щербакова-Самолётная в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии образовалось «море»: вода затопила несколько машин и заправку вечером 29-го сентября.

Причиной внезапного потопа стал прорыв трубы диаметром 600 миллиметров. Холодная вода хлынула на Щербакова и Объездную. Машины стали буксовать и тонуть. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и «Водоконала», которые зафиксировали снижение давления в сети, сообщает Ура.ру.

Также вода попала в автозаправку. Свидетели рассказали СМИ о том, что на месте ощущается запах бензина. Кроме того, в некоторых многоквартирных домах Екатеринбурга у жильцов пропало водоснабжение.

Ранее из-за повреждения трубопровода под Невьянском произошёл разлив дизельного топлива.

Дизельное топливо разлилось из трубопровода в поселке под Невьянском
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Трубы#Прорыв трубы#Машины#Автозаправка
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