Новый офис МФЦ в бывшем «Тагилбанке» отремонтируют за 9,3 млн

В документации отмечается, что работы должны быть окончены в течение 80 дней с момента подписания контракта.
В помещении, расположенном на четвертом этаже здания, необходимо установить силовое оборудование и электроосвещение, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, строители обновят системы отопления, вентиляции, внутренний водопровод и канализацию.
Общая площадь помещений нового МФЦ составляет 983 квадратных метра. Там будут установлены дополнительные перегородки, пройдет ремонт пола, стен и потолков. Для маломобильных тагильчан подрядчик установит пандус с кнопкой вызова и тактильные плитки.
При проведении строительных работ необходимо соблюдать государственные стандарты и технику безопасности. Все используемые материалы должны быть сертифицированными.
Гарантия на выполненные работы составит 24 месяца, контракт будет действовать до 31 марта 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 октября 2022 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле офис МФЦ на улице Космонавтов, 45 будет закрыт, после того, как будет открыт новый на улице Ломоносова. Для клиентов там разместятся 36 окон.