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Новый офис МФЦ в бывшем «Тагилбанке» отремонтируют за 9,3 млн

Сегодня, 14:21
Фото: TagilCity.ru
Ремонт помещения для нового МФЦ, которое расположится в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2а, планируется в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта составляет 9,3 миллиона рублей.

В документации отмечается, что работы должны быть окончены в течение 80 дней с момента подписания контракта.

В помещении, расположенном на четвертом этаже здания, необходимо установить силовое оборудование и электроосвещение, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, строители обновят системы отопления, вентиляции, внутренний водопровод и канализацию.

Общая площадь помещений нового МФЦ составляет 983 квадратных метра. Там будут установлены дополнительные перегородки, пройдет ремонт пола, стен и потолков. Для маломобильных тагильчан подрядчик установит пандус с кнопкой вызова и тактильные плитки.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать государственные стандарты и технику безопасности. Все используемые материалы должны быть сертифицированными.

Гарантия на выполненные работы составит 24 месяца, контракт будет действовать до 31 марта 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 октября 2022 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле офис МФЦ на улице Космонавтов, 45 будет закрыт, после того, как будет открыт новый на улице Ломоносова. Для клиентов там разместятся 36 окон.

Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мфц#Ремонт#Строители#Тагилбанк#Переезд
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