Очки Кобейна за 5 млн, игрушки за 10 млн и автопортрет за 100 млн продаются в Тагиле

В Нижнем Тагиле, судя по объявлению жителя дома по улице Ермака, продаются очки Курта Кобейна. Из всех аргументов в пользу подлинности данного объекта продавец приводит фразу «Правду говорю» и больше не утруждает себя описанием товара. На фото изображены темные очки со сломанной левой дужкой. Исторически «очками Курта Кобейна» считаются «лунатики» с круглой белой оправе из пластика с темными стеклами.