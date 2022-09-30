Очки Кобейна за 5 млн, игрушки за 10 млн и автопортрет за 100 млн продаются в Тагиле

Картина, на которой изображена брюнетка, выложена пользователем на разных онлайн-площадках. Продавец — мужчина, который назначил цену за работу в 100 миллионов рублей. Никаких особенностей, оправдывающих стоимость портрета, собственник не указывает. Неизвестен ни материал, ни год создания работы, ни фамилия Ирины Валентиновны, которая является автором автопортрета.
В Нижнем Тагиле, судя по объявлению жителя дома по улице Ермака, продаются очки Курта Кобейна. Из всех аргументов в пользу подлинности данного объекта продавец приводит фразу «Правду говорю» и больше не утруждает себя описанием товара. На фото изображены темные очки со сломанной левой дужкой. Исторически «очками Курта Кобейна» считаются «лунатики» с круглой белой оправе из пластика с темными стеклами.
Житель Вагонки предлагает купить 600 книг, а также забрать их самовывозом. За каждую просит по 600 рублей.
Книги продаются только все вместе! Есть коллекционные серии. Книги, все от классиков и известных писателей до писателей женских романов и бестселлеров Голливуда, — уверяет продавец, не прикладывая ни одного фото продаваемого товара.
Примечательно, что за пару недель до публикации этого объявления появилось аналогичное — с предложением 700 книг, за 420 тысяч рублей.
Дед мороз и снегурка. СССР. Фигуры большие около 50 см, следы использования есть, на фото видно, можно по штучно, заберёте обе — хороший торг, — говорит продавец советских статуэток.
Для демонстрации габаритов игрушек продавец сфотографировал из рядом с пятилитровой бутылкой, а также с разных ракурсов — чтобы показать реальное состояние. Чем обосновывается столь высокая цена на игрушки — хозяин не уточняет.
Много целых, есть со скольчиками на трубочках, есть с потертостями по краске. Опт. По 30 рублей за игрушку! — заявляет продавец еще одной порции советских игрушек.
На нескольких фотографиях выложены группами разные елочные игрушки, знакомые всем советским гражданам: аналогичные шары, сосульки, шишки и фигурки были в годы СССР в каждом доме.
Традиция коллекционировать счастливые билеты иногда превращается в объявление: пассажир 12-го маршрута трамвая в Нижнем Тагиле выложил на продажу билет-чек в номером, где есть 14 нулей. По данным билета, счастливая поездка состоялась вечером 26 июня 2022 года, оплата была произведена по безналичному расчету.
Ниша на кладбище «Рогожино» (центральное кладбище) продается за 60 тысяч рублей. При этом, по данным представителей похоронной сферы, в Нижнем Тагиле таких расценок нет:
Ниши распределены между несколькими фирмами, часть относится к самому кладбищу. Пользование нишей бесплатно, но необходимо заказать на нее гранитную плиту с гравировкой, в утвержденном едином стиле. Она стоит порядка 15 тысяч рублей. Есть еще услуги по обслуживанию ниш в колумбарии в течение года, от 2 до 6 тысяч рублей — это зависит от разных условий. Но чтобы частное лицо продавало нишу — такое видим впервые, — рассказал TagilCity.ru представитель одной из городских ритуальных компаний.
Необычным в этом объявлении является и рубрика: продавец определил свой лот в число коллекционных товаров.