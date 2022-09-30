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Очки Кобейна за 5 млн, игрушки за 10 млн и автопортрет за 100 млн продаются в Тагиле

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI

ТОП-7 необычных объявлений в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила регулярно выкладывают на доски объявлений товары по необоснованно высоким ценам, а некоторые из них и вовсе вызывают сомнение в серьезности продавцов. Редакция TagilCity.ru изучила различные доски объявлений в Нижнем Тагиле и выбрала семь самых необычных предложений.

Ирина Валентиновна, автопортрет за 100 000 000 рублей

Картина, на которой изображена брюнетка, выложена пользователем на разных онлайн-площадках. Продавец — мужчина, который назначил цену за работу в 100 миллионов рублей. Никаких особенностей, оправдывающих стоимость портрета, собственник не указывает. Неизвестен ни материал, ни год создания работы, ни фамилия Ирины Валентиновны, которая является автором автопортрета.

Ирина Валентиновна, автопортрет за 100 000 000 рублей
Фото: ВКонтакте

Оригинальные очки Курта Кобейна за 5 000 000 рублей

В Нижнем Тагиле, судя по объявлению жителя дома по улице Ермака, продаются очки Курта Кобейна. Из всех аргументов в пользу подлинности данного объекта продавец приводит фразу «Правду говорю» и больше не утруждает себя описанием товара. На фото изображены темные очки со сломанной левой дужкой. Исторически «очками Курта Кобейна» считаются «лунатики» с круглой белой оправе из пластика с темными стеклами.

Оригинальные очки Курта Кобейна за 5 000 000 рублей
Фото: Авито

Домашняя библиотека за 360 000 рублей

Житель Вагонки предлагает купить 600 книг, а также забрать их самовывозом. За каждую просит по 600 рублей.

Книги продаются только все вместе! Есть коллекционные серии. Книги, все от классиков и известных писателей до писателей женских романов и бестселлеров Голливуда, — уверяет продавец, не прикладывая ни одного фото продаваемого товара.

Примечательно, что за пару недель до публикации этого объявления появилось аналогичное — с предложением 700 книг, за 420 тысяч рублей.

Домашняя библиотека за 360 000 рублей
Фото: Авито

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки за 9 999 999 рублей

Дед мороз и снегурка. СССР. Фигуры большие около 50 см, следы использования есть, на фото видно, можно по штучно, заберёте обе — хороший торг, — говорит продавец советских статуэток.

Для демонстрации габаритов игрушек продавец сфотографировал из рядом с пятилитровой бутылкой, а также с разных ракурсов — чтобы показать реальное состояние. Чем обосновывается столь высокая цена на игрушки — хозяин не уточняет.

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки за 9 999 999 рублей
Фото: Авито

Советские игрушки, 1595 штук за 47 850 рублей

Много целых, есть со скольчиками на трубочках, есть с потертостями по краске. Опт. По 30 рублей за игрушку! — заявляет продавец еще одной порции советских игрушек.

На нескольких фотографиях выложены группами разные елочные игрушки, знакомые всем советским гражданам: аналогичные шары, сосульки, шишки и фигурки были в годы СССР в каждом доме.

Советские игрушки, 1595 штук за 47 850 рублей
Фото: Авито

Счастливый трамвайный билет за 100 000 рублей

Традиция коллекционировать счастливые билеты иногда превращается в объявление: пассажир 12-го маршрута трамвая в Нижнем Тагиле выложил на продажу билет-чек в номером, где есть 14 нулей. По данным билета, счастливая поездка состоялась вечером 26 июня 2022 года, оплата была произведена по безналичному расчету. 

Счастливый трамвайный билет за 100 000 рублей
Фото: Авито

Ниша в колумбарии за 60 000 рублей

Ниша на кладбище «Рогожино» (центральное кладбище) продается за 60 тысяч рублей. При этом, по данным представителей похоронной сферы, в Нижнем Тагиле таких расценок нет:

Ниши распределены между несколькими фирмами, часть относится к самому кладбищу. Пользование нишей бесплатно, но необходимо заказать на нее гранитную плиту с гравировкой, в утвержденном едином стиле. Она стоит порядка 15 тысяч рублей. Есть еще услуги по обслуживанию ниш в колумбарии в течение года, от 2 до 6 тысяч рублей — это зависит от разных условий. Но чтобы частное лицо продавало нишу — такое видим впервые, — рассказал TagilCity.ru представитель одной из городских ритуальных компаний.

Необычным в этом объявлении является и рубрика: продавец определил свой лот в число коллекционных товаров.

Ниша в колумбарии за 60 000 рублей
Фото: Авито
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