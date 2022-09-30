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Отправки мобилизованных приостановили в Свердловской области

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Четыре военкомата, расположенных на территории Свердловской области, сообщили о приостановке отправки мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации.

Речь идет о следующих военкоматах: Орджоникидзевский, Кировский (Екатеринбург), Первоуральский и Режевской. 30 сентября сюда с вещами пришли мужчины, но их отправили домой, сообщив, что отправки будут позднее.

Например, в одном из военкоматов сказали, что дата следующей отправки – 2 октября.

Предполагается, что из-за корректировки графика 1 октября из Первоуральска выедет больше автобусов с мобилизованными, чем ожидалось, — четыре.

О переносе отправки из Режевского военкомата жителям Артемовского рассказал глава города Константин Трофимов.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Выезд свердловским резервистам из региона во время мобилизации
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