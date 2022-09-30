Отправки мобилизованных приостановили в Свердловской области

Речь идет о следующих военкоматах: Орджоникидзевский, Кировский (Екатеринбург), Первоуральский и Режевской. 30 сентября сюда с вещами пришли мужчины, но их отправили домой, сообщив, что отправки будут позднее.
Например, в одном из военкоматов сказали, что дата следующей отправки – 2 октября.
Предполагается, что из-за корректировки графика 1 октября из Первоуральска выедет больше автобусов с мобилизованными, чем ожидалось, — четыре.
О переносе отправки из Режевского военкомата жителям Артемовского рассказал глава города Константин Трофимов.
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