Пенсионерам Нижнего Тагила повысят пенсии

Изменения в размере пенсионных выплат анонсировало Министерство труда. В пресс-релизе сказано, что средний размер страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров вырастет до 21 864 рублей. Изменения затронут пенсии, которые уже подверглись индексации 1 июня на 10% — их проиндексируют ещё на 4,8%.
Повысить размер пенсионных выплат решили из-за высокого уровня инфляции в 2022 году. Ведомство считает, что подобная мера поможет пожилым людям справиться с ростом цен. Переиндексация в 2023 году прибавит к размеру денежного обеспечения в среднем одну тысячу рублей.
Ранее стало известно, что всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию. Период прохождения военной службы будет учтен в трудовой стаж, а мобилизованные резервисты получат все льготы военнослужащих по контракту.