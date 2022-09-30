Пенсионерам Нижнего Тагила повысят пенсии

Изменения в размере пенсионных выплат анонсировало Министерство труда. В пресс-релизе сказано, что средний размер страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров вырастет до 21 864 рублей. Изменения затронут пенсии, которые уже подверглись индексации 1 июня на 10% — их проиндексируют ещё на 4,8%.