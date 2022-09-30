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Пенсионерам Нижнего Тагила повысят пенсии

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Индексация страховых пенсий россиян, в частности жителей Нижнего Тагила, произойдёт 1 января 2023 года. Пенсии неработающих пожилых людей повысят на 4,8%.

Изменения в размере пенсионных выплат анонсировало Министерство труда. В пресс-релизе сказано, что средний размер страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров вырастет до 21 864 рублей. Изменения затронут пенсии, которые уже подверглись индексации 1 июня на 10% — их проиндексируют ещё на 4,8%.

Повысить размер пенсионных выплат решили из-за высокого уровня инфляции в 2022 году. Ведомство считает, что подобная мера поможет пожилым людям справиться с ростом цен. Переиндексация в 2023 году прибавит к размеру денежного обеспечения в среднем одну тысячу рублей.

Ранее стало известно, что всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию. Период прохождения военной службы будет учтен в трудовой стаж, а мобилизованные резервисты получат все льготы военнослужащих по контракту.

Всех призывников по частичной мобилизации в России досрочно отправят на пенсию
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Россия#Пенсия#Повышение пенсии#Пенсионеры#Пенсионер
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