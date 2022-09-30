Пинаев, Малых, Погудин поздравили Раудштейна и Балыбердина с постами в Гордуме Тагила

На первом заседании Гордумы восьмого созыва в Нижнем Тагиле были избраны спикер и его заместитель, единогласно депутаты проголосовали за Вадима Раудштейна и Алексея Балыбердина. Глава города Владислав Пинаев поздравил депутатов с этим назначением и обозначил ближайшие планы на совместную работу.

Уважаемые депутаты, хочу сказать, что у нас впереди после выбора всех комиссий, председателей и членов комиссий серьёзная работа по корректировке бюджета. Работа непростая, прямо скажу. С 3 октября вынесем на обсуждение, чтобы в конце октября на заседании думы можно было уже принять. И последующая работа серьезная — принятие бюджетов 2023 года, и последующих 2024 и 2025 годов. Ещё раз поздравляю всех с началом работы! — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. О поддержке коллег высказался Вячеслав Погудин, депутат Законодательно Собрания Свердловской области. По его мнению, тагильским депутатам предстоит непростая работа, при этом они могут рассчитывать на поддержку старших товарищей из ЗакСО. Самое главное — решение проблем, которые сегодня ещё мешают развитию города, а главное, они мешают нашим жителям и требуют вашей помощи. Депутатский опыт у всех разный, но есть жизненный опыт и стремление изменить к лучшему, помочь нашим тагильчанам. Убежден, что вы будете помогать и будете очень полезны для города. 2023 год, мы сами понимаем, он не будет легким. Но те задачи, которые сегодня уже решены в городе, они требуют развития, и мы с вами не останавливаемся и движемся вперёд. Это не только борьба с трудностями и сегодняшними сложностями, а желание двигаться вперед, помогать нашим тагильчанам. У меня уверенность в монолитности сидящих здесь депутатов. Вы действительно очень хорошо, конструктивно работаете с исполнительными органами власти, и это залог успеха, потому что это не просто единомыслие. Мы имеем общее понимание целей и задач, и общее движение вперёд. Это всегда отличало Нижний Тагил, но в этом году, я думаю, это будет более ярко представлено. Вам удачи, поддержки избирателей. Они ждут вашей поддержки. Я хочу от лица Законодательного Собрания хочу сказать, что мы рядом всегда во всех вопросах и рассчитываем, что наша помощь будет вам полезна, — рассказал Вячеслав Погудин. Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила Узнать подробнее Алексей Балыбердин избран вице-спикером Гордумы Нижнего Тагила Узнать подробнее Экс-депутат Гордумы минувшего созыва Вячеслав Малых, который в 2021 году был избран в ЗакСО от Нижнего Тагила, пожелал 25 депутатам от «Единой России» не бояться дискуссий по острым для города и тагильчан вопросам: Конечно, каждый созыв и каждая дума по-своему отличаются, и есть мнение, что в этом созыве не должно быть никаких разногласий. Но я за то, чтобы разногласия были, потому что известно, что каждый вопрос, важный для города, имеет свои детали. И хорошо, когда есть много мнений, споров, обсуждений. И тогда принимаются важные решения и правильные. Поэтому успехов вам на благо тагильчан! — пожелал Вячеслав Малых, который в прошлом созыве также был депутатом Гордумы. Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила Узнать подробнее