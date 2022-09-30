Родителям первоклассников из Екатеринбурга грозит арест за «липовую» прописку

Во время проверки документации школ Екатеринбурга прокуратура выявила наличие 6 свидетельств о регистрации по месту жительства. Отделом миграции они не выдавались. Бумаги подделывались для зачисления детей в первые классы на нынешний учебный год. Теперь родителям грозит уголовная статья.

Во время надзорных мероприятий прокуратура выявила, что жители подделывали документы регистрации. Они изъяли сканы свидетельств, которые вызывали подозрения, и изучили их вместе с документами школьников и их семей. Об одной из ситуаций рассказала прокуратура Свердловской области. Так, семья зачисляла ребёнка в МАОУ «Лицей № 130» в Екатеринбурге, но использовала для этого поддельное свидетельство регистрации. Всего подобных случаев выявили шесть. Прокуратура Кировского района областного центра возбудила шесть уголовных дел за умышленное использование подложной документации. Наказание по ч. 5 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф, арест, тюремное заключение или исправительные работы. Расследование контролируется ведомством. Читайте также: Отсидевший мужчина показывает липовый документ ФСБ и носит оружие в Верхней Салде Выдачей «липовых» документов занимался замначальника пожарной части в Екатеринбурге За подделку документов осуждена следователь из Верхней Салды