Родителям первоклассников из Екатеринбурга грозит арест за «липовую» прописку

Во время надзорных мероприятий прокуратура выявила, что жители подделывали документы регистрации. Они изъяли сканы свидетельств, которые вызывали подозрения, и изучили их вместе с документами школьников и их семей.
Об одной из ситуаций рассказала прокуратура Свердловской области. Так, семья зачисляла ребёнка в МАОУ «Лицей № 130» в Екатеринбурге, но использовала для этого поддельное свидетельство регистрации. Всего подобных случаев выявили шесть.
Прокуратура Кировского района областного центра возбудила шесть уголовных дел за умышленное использование подложной документации. Наказание по ч. 5 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф, арест, тюремное заключение или исправительные работы. Расследование контролируется ведомством.