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Родителям первоклассников из Екатеринбурга грозит арест за «липовую» прописку

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Во время проверки документации школ Екатеринбурга прокуратура выявила наличие 6 свидетельств о регистрации по месту жительства. Отделом миграции они не выдавались. Бумаги подделывались для зачисления детей в первые классы на нынешний учебный год. Теперь родителям грозит уголовная статья.

Во время надзорных мероприятий прокуратура выявила, что жители подделывали документы регистрации. Они изъяли сканы свидетельств, которые вызывали подозрения, и изучили их вместе с документами школьников и их семей.

Об одной из ситуаций рассказала прокуратура Свердловской области. Так, семья зачисляла ребёнка в МАОУ «Лицей № 130» в Екатеринбурге, но использовала для этого поддельное свидетельство регистрации. Всего подобных случаев выявили шесть.

Прокуратура Кировского района областного центра возбудила шесть уголовных дел за умышленное использование подложной документации. Наказание по ч. 5 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф, арест, тюремное заключение или исправительные работы. Расследование контролируется ведомством.

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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Прокуратура#Уголовное дело#Школа#Подделка
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