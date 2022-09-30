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Школьники осквернили Вечный огонь в Нижнем Тагиле, а мобилизованные ждут отправки

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Школьники осквернили Вечный огонь в Нижнем Тагиле, а мобилизованные ждут отправки. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 сентября.

Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России. Подписание состоялось на торжественной церемонии в Кремле 30 сентября. В состав России по итогам референдумов вошли Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области.

Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России
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В Нижнем Тагиле приостановлены отправки мобилизованных. С чем связана приостановка отправок, в военкомате уточнить не смогли. Ранее сообщалось, что они перенесены до особых указаний по решению штаба ЦВО.

В Нижнем Тагиле приостановлены отправки мобилизованных
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5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле. Заказчиком аукциона выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Все работы необходимо окончить в течение 40 дней после заключения контракта.

5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как дети сначала гуляют по площади, а после останавливаются рядом с огнём и чуть позже пламя гаснет. Дальше хулиганы убегают.

В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы
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Дождь, снег и плюсовые температуры ожидаются в октябре в Нижнем Тагиле. В первой половине месяца температуры будут плюсовыми, а во второй части октября столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Возможны дожди и снег.

Дождь, снег и плюсовые температуры ожидаются в октябре в Нижнем Тагиле
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