Школьники осквернили Вечный огонь в Нижнем Тагиле, а мобилизованные ждут отправки

В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как дети сначала гуляют по площади, а после останавливаются рядом с огнём и чуть позже пламя гаснет. Дальше хулиганы убегают.