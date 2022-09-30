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Силовики предотвратили диверсию на железной дороге в Свердловской области

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали жителя Режа. 29-летний Владлен М. планировал диверсию на железной дороге.

29-летний Владлен М. решил выразить протест против проводимой спецоперации ВС РФ. Молодой человек нанес незаконное граффити на стелу у въезда в город и готовил диверсию на железной дороге. Об этом сообщает сайт ЕАН.

Задержанный отрицательно относился к новостям о спецоперации ВС РФ. Владлен М. принял решение устроить диверсию на железной дороге и разукрасил стелу на въезде в город. Диверсия планировалась на 80 километре перегона Реж-Стриганово. Молодой человек задержан с поличным. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». Срок наказания по данной статье до 20 лет.

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#Федор Быстров#Свердловская область#ФСБ#Железная дорога#Военные#Криминал
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