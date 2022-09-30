Силовики предотвратили диверсию на железной дороге в Свердловской области

Задержанный отрицательно относился к новостям о спецоперации ВС РФ. Владлен М. принял решение устроить диверсию на железной дороге и разукрасил стелу на въезде в город. Диверсия планировалась на 80 километре перегона Реж-Стриганово. Молодой человек задержан с поличным. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». Срок наказания по данной статье до 20 лет.