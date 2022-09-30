Свердловская область вошла в список лидеров экономики России

Ранее стало известно, что в России прогнозируется дефицит бюджета, который заменит собой профицит. Пополнить государственный бюджет планируют за счёт увеличения тарифов на газ, уголь и другие энергоресурсы. О том, что готовит грядущий год, рассказал премьер правительства РФ Михаил Мишустин.