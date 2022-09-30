Свердловская область вошла в список лидеров экономики России

В сумме с шестью другими субъектами три региона Уральского федерального округа формируют 52,1% от общего объема экономики всех регионов Российской Федерации. К списку лидеров Минэкономразвития также относит Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский и Краснодарский край, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что в России прогнозируется дефицит бюджета, который заменит собой профицит. Пополнить государственный бюджет планируют за счёт увеличения тарифов на газ, уголь и другие энергоресурсы. О том, что готовит грядущий год, рассказал премьер правительства РФ Михаил Мишустин.