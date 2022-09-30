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Свердловская область вошла в список лидеров экономики России

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в список лидеров по экономике в России.

В сумме с шестью другими субъектами три региона Уральского федерального округа формируют 52,1% от общего объема экономики всех регионов Российской Федерации. К списку лидеров Минэкономразвития также относит Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский и Краснодарский край, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в России прогнозируется дефицит бюджета, который заменит собой профицит. Пополнить государственный бюджет планируют за счёт увеличения тарифов на газ, уголь и другие энергоресурсы. О том, что готовит грядущий год, рассказал премьер правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ прогнозирует дефицит бюджета в стране
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#Анна Варнакина#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Дефицит#Бюджет#Тарифы
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