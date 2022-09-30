Свердловские матери просят призвать наркозависимых сыновей по частичной мобилизации

Свою инициативу женщины смогли донести до Татьяны Мерзляковой. Уполномоченная по правам человека Свердловской области рассказала «КП-Екатеринбург», что 5-6 звонков действительно было. Матери говорят о том, что детей-наркоманов необходимо извлечь из среды, где они пребывают, а частичная мобилизация будет им «хорошим уроком».