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Свердловские матери просят призвать наркозависимых сыновей по частичной мобилизации

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Некоторые матери Свердловской области просят призвать их сыновей с наркотической зависимостью на военную службу. Они считают, что подобные меры помогут излечить мужчин от губительной привычки.

Свою инициативу женщины смогли донести до Татьяны Мерзляковой. Уполномоченная по правам человека Свердловской области рассказала «КП-Екатеринбург», что 5-6 звонков действительно было. Матери говорят о том, что детей-наркоманов необходимо извлечь из среды, где они пребывают, а частичная мобилизация будет им «хорошим уроком».

Удовлетворить запрос матерей невозможно: наркоманов не рассматривают ни в качестве добровольцев, ни в качестве мобилизованных. Портал Объясняем.рф пишет, что состоящих на учёте в наркодиспансере жителей России не могут мобилизовать.

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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Россия#Татьяна Мерзлякова#Военные#Наркоман#Наркоманы#Мать#Частичная мобилизация в России
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