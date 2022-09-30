Священникам Екатеринбургской епархии вручили повестки в военкомат

В военных комиссариатах нет данных о профессиях призывников. Священники тоже получают повестки. В военкоматах разбираются с документами и отпускают православных батюшек, — пишет Е1.
Священнослужителей призывают лишь с одной целью — окормление (духовная помощь) военных, но это решается на уровне патриархии и епархии, - пояснила официальный представитель Каменской епархии Анна Кобелева.
В четверг, 29 сентября стало известно, что православная служба милосердия Екатеринбургской епархии открыла сбор в поддержку участников в специальной военной операции.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военнослужащих запаса. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу будет призвано 300 тысяч военнообязанных, находящихся в запасе. Главное требование к мобилизуемым — опыт участия в боевых действиях и соответствующая военная специальность.