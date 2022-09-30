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Священникам Екатеринбургской епархии вручили повестки в военкомат

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Частичная мобилизация затронула священнослужителей Екатеринбургской епархии. Ряд служителей культа получили повестки и явились в военкомат.

В военных комиссариатах нет данных о профессиях призывников. Священники тоже получают повестки. В военкоматах разбираются с документами и отпускают православных батюшек, — пишет Е1.

Священнослужителей призывают лишь с одной целью — окормление (духовная помощь) военных, но это решается на уровне патриархии и епархии, - пояснила официальный представитель Каменской епархии Анна Кобелева.

В четверг, 29 сентября стало известно, что православная служба милосердия Екатеринбургской епархии открыла сбор в поддержку участников в специальной военной операции.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военнослужащих запаса. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу будет призвано 300 тысяч военнообязанных, находящихся в запасе. Главное требование к мобилизуемым — опыт участия в боевых действиях и соответствующая военная специальность.

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