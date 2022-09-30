Священникам Екатеринбургской епархии вручили повестки в военкомат

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военнослужащих запаса. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу будет призвано 300 тысяч военнообязанных, находящихся в запасе. Главное требование к мобилизуемым — опыт участия в боевых действиях и соответствующая военная специальность.