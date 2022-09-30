Цены на свет и газ вновь вырастут в России

Свет подорожает для граждан на 9%, на газоснабжение — на 8,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.
Следующая индексация цен на свет и газ планируется в июле 2024 года.
Отмечается, что, как правило, тарифы возрастают ежегодно в середине летнего периода. Причиной роста называют развитие инфраструктуры ЖКХ и бесперебойной ее работы.
Напомним, эта индексация — вторая для 2022 года. Минэкономразвития подсчитало, что усредненная сумма платежей на семью из трёх человек возрастет на 324 рубля в месяц. В ведомстве пояснили, что было принято повышать тарифы в целях обновления инженерно-технического обеспечения.