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Цены на свет и газ вновь вырастут в России

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
С 1 декабря в России возрастут цены на электроэнергию и газ. Тарифы увеличатся.

Свет подорожает для граждан на 9%, на газоснабжение — на 8,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.

Следующая индексация цен на свет и газ планируется в июле 2024 года.

Отмечается, что, как правило, тарифы возрастают ежегодно в середине летнего периода. Причиной роста называют развитие инфраструктуры ЖКХ и бесперебойной ее работы.

Напомним, эта индексация — вторая для 2022 года. Минэкономразвития подсчитало, что усредненная сумма платежей на семью из трёх человек возрастет на 324 рубля в месяц. В ведомстве пояснили, что было принято повышать тарифы в целях обновления инженерно-технического обеспечения.

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#Елена Озерова#Экономика#Цены#ГАЗ#Свет#Электричество
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