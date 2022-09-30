Цены на свет и газ вновь вырастут в России

Напомним, эта индексация — вторая для 2022 года. Минэкономразвития подсчитало, что усредненная сумма платежей на семью из трёх человек возрастет на 324 рубля в месяц. В ведомстве пояснили, что было принято повышать тарифы в целях обновления инженерно-технического обеспечения.