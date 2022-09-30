В Нижнем Тагиле 15-летняя школьница обвинила брата в изнасиловании

Под воздействием алкоголя девочка из Нижнего Тагила рассказала следователям, что было несколько эпизодов насилия в разных съемных квартирах, где брат проживал с семьей. Позже мужчину задержали по заявлению матери школьницы. Уже на следующий день 15-летний подросток призналась во лжи, но мать попросили не забирать заявление.