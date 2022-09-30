В Нижнем Тагиле 15-летняя школьница обвинила брата в изнасиловании

Брата лжесвидетельницы арестовали и держали в СИЗО на протяжении восьми месяцев. Через время ребёнок рассказала, что оклеветала родственника с целью помочь его жене, на которую тот поднял руку когда был пьян.
Теперь мужчине грозит до двадцати лет в тюрьме по делу, предусмотренному ч. 4 ст. 131 УК РФ. При этом девочка из Нижнего Тагила дала показания без воздействия давления и под протокол следователя, однако дело всё равно передано в суд, пишет Е1.
Следствие считает, что обвиняемый совершал насильственные действия в 2014-м и 2021-м годах. В это время девочка ночевала у брата в Нижнем Тагиле. Это она рассказала самостоятельно жене родственника, однако обследование не обнаружило никаких телесных повреждений. Женщина засомневалась: как подобное могло случиться, если в доме находилось четверо детей?
Под воздействием алкоголя девочка из Нижнего Тагила рассказала следователям, что было несколько эпизодов насилия в разных съемных квартирах, где брат проживал с семьей. Позже мужчину задержали по заявлению матери школьницы. Уже на следующий день 15-летний подросток призналась во лжи, но мать попросили не забирать заявление.
Сам обвиняемый дал признательные показания без адвоката. Чуть позже он захотел забрать явку с повинной и попросил проверить его на полиграфе, но следователи отказали.
В начале нынешнего года школьница из Нижнего Тагила написала официальную явку с повинной, в которой объяснила причины лжесвидетельствования. С её слов, следователь пугал её отправкой в детский дом.
Жена обвиняемого считает, что у девочки присутствует дефицит внимания и психические диагнозы: она резала себе вены. Кроме того, семья школьницы пьющая, а сама несовершеннолетняя жительница Нижнего Тагила «недолюбленная». Женщина рассказала журналистам, что подобными действиями 15-летняя пыталась привлечь к себе внимание.
Сейчас адвокаты пытаются прекратить дело, но следствие намерено довести его до суда, хотя дело строится только на показаниях несовершеннолетней тагильчанки, от которых она почти сразу же отказалась.