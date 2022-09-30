В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы

На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как дети сначала гуляют по площади, а после останавливаются рядом с огнём и чуть позже пламя гаснет. Дальше хулиганы убегают. Свидетели произошедшего сообщили, что школьники справили малую нужду.