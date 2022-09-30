В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы

На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как дети сначала гуляют по площади, а после останавливаются рядом с огнём и чуть позже пламя гаснет. Дальше хулиганы убегают. Свидетели произошедшего сообщили, что школьники справили малую нужду.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил редакции TagilCity.ru, что сотрудникам ОП № 17 в Нижнем Тагиле известно о случившемся чрезвычайном происшествии. В полицию обратилась администрация района, в котором находится мемориал.
Инцидент зарегистрировали, начаты процедуры проверки. Их проводят полицейские из комитета по делам несовершеннолетних. Также проходят соответствующие, направленные на недопущения подобных случаев в будущем, мероприятия в школах. Там же устанавливают имена и фамилии вандалов.
В случае установления подозреваемых, их родители или иные законные представители будут привлечены к предусмотренной законодательством нашей страны ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения, — рассказал TagilCity.ru Валерий Горелых.
Ранее в Каменске-Уральском школьники поставили самокат на Вечный огонь. Произошедшее они снимали на телефоны.