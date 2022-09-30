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В Нижнем Тагиле два школьника справили нужду и потушили Вечный огонь на площади Славы

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Два ребёнка потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле на площади Славы. Школьники справили малую нужду на мемориальном комплексе 23 сентября. Происшествие попало на видео.

На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как дети сначала гуляют по площади, а после останавливаются рядом с огнём и чуть позже пламя гаснет. Дальше хулиганы убегают. Свидетели произошедшего сообщили, что школьники справили малую нужду.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил редакции TagilCity.ru, что сотрудникам ОП № 17 в Нижнем Тагиле известно о случившемся чрезвычайном происшествии. В полицию обратилась администрация района, в котором находится мемориал.

Инцидент зарегистрировали, начаты процедуры проверки. Их проводят полицейские из комитета по делам несовершеннолетних. Также проходят соответствующие, направленные на недопущения подобных случаев в будущем, мероприятия в школах. Там же устанавливают имена и фамилии вандалов.

В случае установления подозреваемых, их родители или иные законные представители будут привлечены к предусмотренной законодательством нашей страны ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения, — рассказал TagilCity.ru Валерий Горелых.

Ранее в Каменске-Уральском школьники поставили самокат на Вечный огонь. Произошедшее они снимали на телефоны.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Валерий Горелых#Вечный огонь#Дети#Хулиганство#Полиция
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