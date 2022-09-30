В Нижнем Тагиле пройдет международный турнир для летающих лыжников

Планируется, что участие в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина примут 120 спортсменов. О проведении мероприятия в Нижнем Тагиле стало известно сегодня, 30 сентября, на форуме «Россия — спортивная держава». Информацией поделился глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский, сообщает ТАСС.
Планируется, что «Кубок медной горы» начнётся в первый день месяца и закончится через несколько дней, 5-го декабря. Комплект наград разыграют в пяти дисциплинах.
Для участия в состязаниях в Нижний Тагил приедут летающие лыжники из Китая, Южной Кореи, Беларуси и других дружественных стран. В числе зрителей будет 3500 человек.
Напомним, что летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Ранее он привёз первую золотую медаль в этом виде спорта в Свердловскую область.