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Владимир Путин: «Мы восстановим новые территории, обеспечим их безопасность»

Сегодня, 13:19
Фото: Скрин с прямой трансляции
В ходе выступления в Кремле 30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что разрушенные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей будут восстановлены.

Здесь планируют отстроить города и поселки, разместить в них заводы и развивать инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Также будет проводиться работа по повышению безопасности.

Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что в конце сентября в вышеуказанных областях состоялись референдумы. По их результату жители изъявили желание присоединиться к составу России. По окончании выступления президента состоялось подписание договоров о присоединении к России данных территорий.

Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России
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#Общество#Президент#Выступление#Восстановление#Елена Озерова
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