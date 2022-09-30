Владимир Путин: «Мы восстановим новые территории, обеспечим их безопасность»

Здесь планируют отстроить города и поселки, разместить в них заводы и развивать инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Также будет проводиться работа по повышению безопасности.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, - сказал Владимир Путин.
Напомним, что в конце сентября в вышеуказанных областях состоялись референдумы. По их результату жители изъявили желание присоединиться к составу России. По окончании выступления президента состоялось подписание договоров о присоединении к России данных территорий.