Владимир Путин: «Нам нужна консолидация всего общества»

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.