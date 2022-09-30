Владимир Путин: «Нам нужна консолидация всего общества»

Слом западной гегемонии необратим. Как прежде уже не будет. Это битва за наш народ. За большую историческую Россию. Нам нужна консолидация всего общества. В основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, - отметил Путин на церемонии подписания договоров с главами освобожденных территорий.
24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Глава России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.