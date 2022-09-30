Владимир Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Президент России Владимир Путин призвал власти Киева к переговорному процессу.
Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь, боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор народов в Луганске, Запорожье, Донецке и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.- отметил президент РФ Владимир Путин.
Глава России отметил, что жители Луганска, Запорожья, Донецка и Херсона сделали свой выбор на референдуме.
23-27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.