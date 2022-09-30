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Жители освобожденных территорий станут гражданами РФ

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин предупредил Киев и Запад: граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «становятся навсегда нашими гражданами».
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда, - сказал Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.

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#Федор Быстров
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