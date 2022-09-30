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Жители Симферополя подрались с военными в ресторане

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
В одном из ресторанов Симферополя трое мужчин подрались с российскими военными, которые отдыхали в заведении. Разнимать драку пришлось выстрелами в воздух.

Конфликт произошел в ночь с 24 на 25 сентября, но известно о нем стало только 29 сентября. Об этом сообщает издание Baza.

О причинах ссоры неизвестно. Драка началась внутри ресторана и переползла на улицу. К месту событий пришлось приехать полицейским и росгвардейцам.

Разнять драку у них не получилось, поэтому они несколько раз выстрелили в воздух, чтобы драчуны успокоились.

Всех участников конфликта отвезли в отделение. Там определили, что конфликт разжег 19-летний гражданин. На него составили протокол по КоАП.

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#Елена Озерова#Происшествия#Драка#Конфликт#Ссора#Ресторан#Выстрел#Росгвардия
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