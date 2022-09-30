Жители Симферополя подрались с военными в ресторане

Конфликт произошел в ночь с 24 на 25 сентября, но известно о нем стало только 29 сентября. Об этом сообщает издание Baza.
О причинах ссоры неизвестно. Драка началась внутри ресторана и переползла на улицу. К месту событий пришлось приехать полицейским и росгвардейцам.
Разнять драку у них не получилось, поэтому они несколько раз выстрелили в воздух, чтобы драчуны успокоились.
Всех участников конфликта отвезли в отделение. Там определили, что конфликт разжег 19-летний гражданин. На него составили протокол по КоАП.