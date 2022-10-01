Пенсионер-свердловчанин с глаукомой глаз получил повестку по частичной мобилизации

По словам дочери Колясникова, Марии, отец много лет назад проходил службу в армии, в боевых действиях не участвовал и демобилизовался в звании лейтенанта. Документы о болях в коленях 56-летний мужчина оформить не успел. Справки о глаукоме на оба глаза показал в военкомате. Однако Колесникова отправили на пункт подготовки.