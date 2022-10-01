Пенсионер-свердловчанин с глаукомой глаз получил повестку по частичной мобилизации

Житель Сухого Лога Андрей Колясников страдает от болей в коленях и глаукомы на оба глаза. Несмотря на это, 56-летний пенсионер был призван по частной мобилизации. Из военкомата Колесникова отправили на пункт боевого слаживания, пишет Ура.Ру.
По словам дочери Колясникова, Марии, отец много лет назад проходил службу в армии, в боевых действиях не участвовал и демобилизовался в звании лейтенанта. Документы о болях в коленях 56-летний мужчина оформить не успел. Справки о глаукоме на оба глаза показал в военкомате. Однако Колесникова отправили на пункт подготовки.
Дочь Колясникова писала заявления в прокуратуру. Документы о глазной болезни были изучены в воинской части и девушке позвонили с просьбой забрать отца. Колесников вернулся домой.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ призываются 300 тысяч военнослужащих запаса. Прежде всего забирают солдат и офицеров с боевым опытом и соответствующей военной специальностью.
Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.