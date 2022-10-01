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Пенсионер-свердловчанин с глаукомой глаз получил повестку по частичной мобилизации

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Пожилой мужчина из Сухого Лога с проблемами по зрению получил повестку и был отправлен в пункт подготовки. Позже 56-летнего призывника отпустили домой.

Житель Сухого Лога Андрей Колясников страдает от болей в коленях и глаукомы на оба глаза. Несмотря на это, 56-летний пенсионер был призван по частной мобилизации. Из военкомата Колесникова отправили на пункт боевого слаживания, пишет Ура.Ру.

По словам дочери Колясникова, Марии, отец много лет назад проходил службу в армии,  в боевых действиях не участвовал и демобилизовался в звании лейтенанта. Документы о болях в коленях 56-летний мужчина оформить не успел. Справки о глаукоме на оба глаза показал в военкомате. Однако Колесникова отправили на пункт подготовки.

Дочь Колясникова писала заявления в прокуратуру. Документы о глазной болезни были изучены в воинской части и девушке позвонили с просьбой забрать отца. Колесников вернулся домой.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ призываются 300 тысяч военнослужащих запаса. Прежде всего забирают солдат и офицеров с боевым опытом и соответствующей военной специальностью.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

#Общество#Свердловская область#Военные#Военкомат#Частичная мобилизация в России#Федор Быстров
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