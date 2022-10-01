Правительство региона потратило более 2 млн на экостанцию для школьников в Тагиле

На создание двух модулей экостанции для юных исследователей в Нижнем Тагиле было потрачено 3,1 млн рублей. Дороже всего обошлось высокотехнологичное оборудование для био- и экоисследований. На эти цели правительство Свердловской области и Министерство образования выделили 2,1 млн рублей. Еще 670 тысяч рублей на ремонт помещений и входной группы станции юннатов задействовали из местного бюджета. Мебель для эколабораторий на сумму 265 тыс. рублей закупили два депутата Нижнетагильской гордумы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.