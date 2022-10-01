Правительство региона потратило более 2 млн на экостанцию для школьников в Тагиле

На создание двух модулей экостанции для юных исследователей в Нижнем Тагиле было потрачено 3,1 млн рублей. Дороже всего обошлось высокотехнологичное оборудование для био- и экоисследований. На эти цели правительство Свердловской области и Министерство образования выделили 2,1 млн рублей. Еще 670 тысяч рублей на ремонт помещений и входной группы станции юннатов задействовали из местного бюджета. Мебель для эколабораторий на сумму 265 тыс. рублей закупили два депутата Нижнетагильской гордумы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.
Сейчас на экостанции для школьников, открытой в Нижнем Тагиле 13 сентября, функционируют два из шести направлений — «био» и «экомониторинг». Юные экологи занимаются изучением ботаники и зоологии, а также проводят практические исследования по экологии. Сопровождают школьников высококвалифицированные специалисты — кандидаты биологических и сельхозхозяйственных наук.
Данное образовательное учреждение предполагает объединение работы детей
и их родителей, педагогов, научных сотрудников, работников особо охраняемых природных территорий, а также заинтересованных выпускников. Работа в рамках экостанции осуществляется с использованием высокотехнологичного современного оборудования, позволяющего осуществлять серьезные долговременные исследования биологического и экологического характера, — отметили в Минобразования Свердловской области.
Открытие еще четырех площадок — «агро», «лесное дело», «проектирование» и «профи» — запланировано на 2023–2025 годы. В дальнейшем к работе областной экостанции для школьников планируют привлечь сотрудников природных парков и общественных организаций, работающих в сфере экологии.
Напомним, Нижний Тагил стал первым городом, где реализован проект для экопросвещения школьников. Также в Свердловской области продолжается реализация нацпроекта «Экология», в рамках которой губернатор региона Евгений Куйвашев выделил городу 830 млн рублей на приобретение новых трамваев.