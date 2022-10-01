TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Правительство региона потратило более 2 млн на экостанцию для школьников в Тагиле

Сегодня, 06:18
Фото: TagilCity.ru
Первая в регионе экостанция для школьников, которую открыли на станции юннатов в Нижнем Тагиле, обошлась в 3,1 млн рублей. Большую часть средств выделило правительство региона.

На создание двух модулей экостанции для юных исследователей в Нижнем Тагиле было потрачено 3,1 млн рублей. Дороже всего обошлось высокотехнологичное оборудование для био- и экоисследований. На эти цели правительство Свердловской области и Министерство образования выделили 2,1 млн рублей. Еще 670 тысяч рублей на ремонт помещений и входной группы станции юннатов задействовали из местного бюджета. Мебель для эколабораторий на сумму 265 тыс. рублей закупили два депутата Нижнетагильской гордумы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Сейчас на экостанции для школьников, открытой в Нижнем Тагиле 13 сентября, функционируют два из шести направлений — «био» и «экомониторинг». Юные экологи занимаются изучением ботаники и зоологии, а также проводят практические исследования по экологии. Сопровождают школьников высококвалифицированные специалисты — кандидаты биологических и сельхозхозяйственных наук.

Данное образовательное учреждение предполагает объединение работы детей
и их родителей, педагогов, научных сотрудников, работников особо охраняемых природных территорий, а также заинтересованных выпускников. Работа в рамках экостанции осуществляется с использованием высокотехнологичного современного оборудования, позволяющего осуществлять серьезные долговременные исследования биологического и экологического характера, — отметили в Минобразования Свердловской области. 

Открытие еще четырех площадок — «агро», «лесное дело», «проектирование» и «профи» — запланировано на 2023–2025 годы. В дальнейшем к работе областной экостанции для школьников планируют привлечь сотрудников природных парков и общественных организаций, работающих в сфере экологии.

Напомним, Нижний Тагил стал первым городом, где реализован проект для экопросвещения школьников. Также в Свердловской области продолжается реализация нацпроекта «Экология», в рамках которой губернатор региона Евгений Куйвашев выделил городу 830 млн рублей на приобретение новых трамваев.

Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Экоурок по мусоросортировке провели для школьников Нижнего ТагилаМэрия Нижнего Тагила закупит 12 новых трамваев по нацпроекту «Экология»Бытовые отходы — в доходы: экоквиз для детей прошел в Нижнем Тагиле
#Экология#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школьник#Экостанция#Правительство#Бюджет#Областной бюджет#Ульяна Савина
Подпишитесь
Очки Кобейна за 5 млн, игрушки за 10 млн и автопортрет за 100 млн продаются в Тагиле
Вчера, 20:14
Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России
Вчера, 18:03
Новый офис МФЦ в бывшем «Тагилбанке» отремонтируют за 9,3 млн
Вчера, 19:21
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
28 сентября, 14:05
5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:55
Пинаев, Малых, Погудин поздравили Раудштейна и Балыбердина с постами в Гордуме Тагила
Вчера, 12:20