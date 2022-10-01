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Ребенок пострадал в ДТП с лосем на трассе под Верхней Пышмой

Сегодня, 07:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Поздним вечером на Серовском тракте под Верхней Пышмой женщина допустила наезд на лося. В результате ДТП женщина и ее сын получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в 21.10 местного времени. Женщина за рулем иномарки неожиданно выскочившего лося и допустила наезд на животное. Об этом сообщает областное управление ГИБДД

В результате ДТП женщина с травмой кисти и ее сын доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы. По данным медиков осколки лобового стекла попали в глаз ребенка.

Инспекторы ГИБДД зафиксировали, что оба пострадавших были пристегнуты, на трассе не было знака «Дикие животные». Тест на алкоголь водителя дал отрицательный результат.

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#Происшествие#ДТП с участием детей#Лось#Федор Быстров#Свердловская область#ДТП
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