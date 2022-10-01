Ребенок пострадал в ДТП с лосем на трассе под Верхней Пышмой

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в 21.10 местного времени. Женщина за рулем иномарки неожиданно выскочившего лося и допустила наезд на животное. Об этом сообщает областное управление ГИБДД