Школьники Нижнего Тагила побывали в гостях у энергетиков

Около 40 учеников 9 и 11 классов побывали на экскурсии в ресурсоснабжающей организации «Тагилэнергосети», филиале АО «Облкоммунэнерго». Юные тагильчане посетили диспетчерский пункт, где находятся мнемосхемы и подстанция, которые обеспечивают электричеством школы города. Узнали, зачем нужны диспетчеры и какие требования к ним предъявляют. О специфике работы жизненно важной организации юным тагильчанам рассказали специалисты предприятия.