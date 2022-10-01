Школьники Нижнего Тагила побывали в гостях у энергетиков

Около 40 учеников 9 и 11 классов побывали на экскурсии в ресурсоснабжающей организации «Тагилэнергосети», филиале АО «Облкоммунэнерго». Юные тагильчане посетили диспетчерский пункт, где находятся мнемосхемы и подстанция, которые обеспечивают электричеством школы города. Узнали, зачем нужны диспетчеры и какие требования к ним предъявляют. О специфике работы жизненно важной организации юным тагильчанам рассказали специалисты предприятия.
После диспетчерской школьников проводили в место «гудящего сердца» — мастерской по ремонту силовых трансформаторов. При этом сотрудники «Тагилэнергосети» объясняли ребятам принципы работы электросетей и трансформаторных подстанций. Напомнили законы электромагнитной индукции.
В завершение ученики смогли почувствовать себя энергетиками. Осмотреть спецтехнику как снаружи, так и внутри. Сделать несколько фото на память. А главное — задать вопросы о нюансах работы энергосбытовой организации.
Начальник Центрального района тагильского филиала «Облкоммунэнерго» Олег Стаканчиков считает, что экскурсии направлены не только на просвещение юных тагильчан, но и на повышение их интереса к профессии энергетика.
Такие экскурсии получают живой отклик у ребят, особенно в старших классах. Здесь они узнают о работе энергетика. Это ведь далеко не одна профессия: у нас есть и инженеры, и мастера, и электромонтеры, и специалисты в самых разных направлениях. Во время экскурсий школьники задают обычно очень много вопросов, это помогает им позднее определиться с выбором профессии. Мы же в подразделении всегда ждем молодых специалистов, — резюмировал после мероприятия Олег Стаканчиков.
Экскурсия на предприятии топливно-энергетического комплекса состоялась в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». Также специалисты «Облкоммунэнерго» проводят для школьников экоуроки по осознанному обращению с твердыми коммунальными отходами. Юные тагильчане осваивают азы сортировки и переработки ТКО.