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Школьники Нижнего Тагила побывали в гостях у энергетиков

Сегодня, 08:40
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Экскурсию на предприятии топливно-энергетического комплекса организовала для школьников города компания «Тагилэнергосети». Юные тагильчане узнали, в чем заключается работа энергетиков, кто подает электричество в городские школы и как работает «гудящее сердце» ресурсников.

Около 40 учеников 9 и 11 классов побывали на экскурсии в ресурсоснабжающей организации «Тагилэнергосети», филиале АО «Облкоммунэнерго». Юные тагильчане посетили диспетчерский пункт, где находятся мнемосхемы и подстанция, которые обеспечивают электричеством школы города. Узнали, зачем нужны диспетчеры и какие требования к ним предъявляют. О специфике работы жизненно важной организации юным тагильчанам рассказали специалисты предприятия.

После диспетчерской школьников проводили в место «гудящего сердца» — мастерской по ремонту силовых трансформаторов. При этом сотрудники «Тагилэнергосети» объясняли ребятам принципы работы электросетей и трансформаторных подстанций. Напомнили законы электромагнитной индукции.

В завершение ученики смогли почувствовать себя энергетиками. Осмотреть спецтехнику как снаружи, так и внутри. Сделать несколько фото на память. А главное — задать вопросы о нюансах работы энергосбытовой организации.

Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"

Начальник Центрального района тагильского филиала «Облкоммунэнерго» Олег Стаканчиков считает, что экскурсии направлены не только на просвещение юных тагильчан, но и на повышение их интереса к профессии энергетика.

Такие экскурсии получают живой отклик у ребят, особенно в старших классах. Здесь они узнают о работе энергетика. Это ведь далеко не одна профессия: у нас есть и инженеры, и мастера, и электромонтеры, и специалисты в самых разных направлениях. Во время экскурсий школьники задают обычно очень много вопросов, это помогает им позднее определиться с выбором профессии. Мы же в подразделении всегда ждем молодых специалистов, — резюмировал после мероприятия Олег Стаканчиков. 

Экскурсия на предприятии топливно-энергетического комплекса состоялась в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». Также специалисты «Облкоммунэнерго» проводят для школьников экоуроки по осознанному обращению с твердыми коммунальными отходами. Юные тагильчане осваивают азы сортировки и переработки ТКО. 

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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Экология#Облкоммунэнерго#Тагилэнергосети#Школьники#Ученики#Экскурсия
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