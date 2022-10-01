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Стало известно о льготах семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI

Стало известно о льготах семьям мобилизованных в Свердловской области

Ежемесячные пособия, право на кредитные каникулы и бесплатный проезд. Об этих и других льготах и пособиях читайте в материале TagilCity.ru.

Льготы родственникам при частичной мобилизации:

  • Беременным (срок от 180 дней) женам мобилизованных - разовая выплата 14 тысяч рублей;
  • Мама ребенка до трех лет - ежемесячная выплата 3 тысячи рублей;
  • Для родители детей до 14 лет теперь сверхурочные работы не положены;
  • Родители детей до 14 лет могут имеют право не работать в праздники и выходные.

Работодатель не имеет права отправить родственников призванных из запаса в командировку, если в семье есть дети до 14 лет. Кроме того, работодатель не может сократить родственника призванного гражданина, если в семье дети до 18 лет, говорится на правительственном сайте "Объясняем.РФ" 

В случае гибели кормильца семьи ипотека и кредит будут аннулированы. За ранение военнослужащий получает 3 млн руб., в случае гибели семье перечислят 5 млн руб.

На время службы бойцы имеют право на кредитные каникулы. Депутаты Госдумы рассматривают также поправки в закон, чтобы освободить семьи воинов от коммунальных платежей на время службы.

Члены семьи также могут претендовать на бесплатный проезд и право получить жилье.

Сегодня в столице заработал центр помощи родственникам мобилизованных.

PS. Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

 

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