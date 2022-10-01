Работодатель не имеет права отправить родственников призванных из запаса в командировку, если в семье есть дети до 14 лет. Кроме того, работодатель не может сократить родственника призванного гражданина, если в семье дети до 18 лет, говорится на правительственном сайте "Объясняем.РФ"