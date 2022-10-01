Льготы родственникам при частичной мобилизации:
Работодатель не имеет права отправить родственников призванных из запаса в командировку, если в семье есть дети до 14 лет. Кроме того, работодатель не может сократить родственника призванного гражданина, если в семье дети до 18 лет, говорится на правительственном сайте "Объясняем.РФ"
В случае гибели кормильца семьи ипотека и кредит будут аннулированы. За ранение военнослужащий получает 3 млн руб., в случае гибели семье перечислят 5 млн руб.
На время службы бойцы имеют право на кредитные каникулы. Депутаты Госдумы рассматривают также поправки в закон, чтобы освободить семьи воинов от коммунальных платежей на время службы.
Члены семьи также могут претендовать на бесплатный проезд и право получить жилье.
Сегодня в столице заработал центр помощи родственникам мобилизованных.
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