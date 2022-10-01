ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области

Коллегу и одногодку Шешенина, заведующего хирургическим отделением городской больницы № 1 Асбеста призвали с рабочего места. Случай Виктора Дьячка осветила в Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак. Врач из Асбеста получил повестку 22 сентября и уже на следующий день был отправлен на военные сборы в Елань. Дочь хирурга рассказала, что отец страдает хроническим заболеванием почек, гипертонической болезнью, расширенным варикозом, у него прооперированный рак кожи и слепой глаз. Но медкомиссию перед отправкой в часть не проводили. Позже дочь Виктора Дьячка сообщила, что отца вернули домой.