ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области

Многодетный отец из Артемовского получил повестку из военкомата. 38-летний мужчина имел право на отсрочку, как отец 4-х малолетних детей (все дети до 14-ти лет). Однако, военкомат настаивал на призыве. Помогло вмешательство Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ. Мужчину вернули в семью.
Медик из Первоуральска Александр Шешенин трудился врачом в местной больнице. Имел военно-учетную специальность "Лейтенант медицинской службы", возраст (59 лет) и наличие хронических заболеваний были подтверждены в военкомате документально. Однако врача отправили в военчасть в Елани. Позже Шешенина отпустили, написал "КоммерсантЪ".
Коллегу и одногодку Шешенина, заведующего хирургическим отделением городской больницы № 1 Асбеста призвали с рабочего места. Случай Виктора Дьячка осветила в Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак. Врач из Асбеста получил повестку 22 сентября и уже на следующий день был отправлен на военные сборы в Елань. Дочь хирурга рассказала, что отец страдает хроническим заболеванием почек, гипертонической болезнью, расширенным варикозом, у него прооперированный рак кожи и слепой глаз. Но медкомиссию перед отправкой в часть не проводили. Позже дочь Виктора Дьячка сообщила, что отца вернули домой.
Случай мобилизации мобилизация женщин-медиков в Свердловской области дошел до министра обороны РФ. Медсестру, акушерку и педиатра призвали несмотря на отсутствие боевого опыта. Медсестра Жанна рассказал, что не работает в медицине три года, и не имеет ни боевого опыта, ни опыта тактической медицины. Случай дошел до главы СПЧ Валерия Фадеева. Помогло обращение Фадеева к министру обороны Сергею Шойгу, девушек отпустили из части домой, сообщает "КоммерсантЪ".
В Екатеринбурге призывали не только живых. Повестку прислали на имя мужчины, который умер два года назад. Об этом случае написал Е1. Мужчина был младшим сержантом, проходил службу по призыву. В военкомате пояснили, что это была техническая ошибка: сведения о смерти не поступили из загса.
Мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Призывают из запаса тех, кто имеет военный опыт. Призвать планируют около 300 тыс. человек для участие в СВО на Украине.
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