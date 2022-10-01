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ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI

Пять ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области

С начала мобилизации в Центральном военном округе по ошибке было призвано более 200 человек, рассказывал журналистам врио военкома региона Сергей Чирков. Собрали пять самых известных случаев по Свердловской области.

Многодетный отец из Артемовского получил повестку из военкомата. 38-летний мужчина имел право на отсрочку, как отец 4-х малолетних детей (все дети до 14-ти лет). Однако, военкомат настаивал на призыве. Помогло вмешательство Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ. Мужчину вернули в семью.

Медик из Первоуральска Александр Шешенин трудился врачом в местной больнице. Имел военно-учетную специальность "Лейтенант медицинской службы", возраст (59 лет) и наличие хронических заболеваний были подтверждены в военкомате документально. Однако врача отправили в военчасть в Елани. Позже Шешенина отпустили, написал "КоммерсантЪ".

Коллегу и одногодку Шешенина, заведующего хирургическим отделением городской больницы № 1 Асбеста призвали с рабочего места. Случай Виктора Дьячка осветила в Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак. Врач из Асбеста получил повестку 22 сентября и уже на следующий день был отправлен на военные сборы в Елань. Дочь хирурга рассказала, что отец страдает хроническим заболеванием почек, гипертонической болезнью, расширенным варикозом, у него прооперированный рак кожи и слепой глаз. Но медкомиссию перед отправкой в часть не проводили. Позже дочь Виктора Дьячка сообщила, что отца вернули домой.

Случай мобилизации мобилизация женщин-медиков в Свердловской области дошел до министра обороны РФ. Медсестру, акушерку и педиатра призвали несмотря на отсутствие боевого опыта. Медсестра Жанна рассказал, что не работает в медицине три года, и не имеет ни боевого опыта, ни опыта тактической медицины. Случай дошел до главы СПЧ Валерия Фадеева. Помогло обращение Фадеева к министру обороны Сергею Шойгу, девушек отпустили из части домой, сообщает "КоммерсантЪ".

В Екатеринбурге призывали не только живых. Повестку прислали на имя мужчины, который умер два года назад. Об этом случае написал Е1. Мужчина был младшим сержантом, проходил службу по призыву. В военкомате пояснили, что это была техническая ошибка: сведения о смерти не поступили из загса.

Мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Призывают из запаса тех, кто имеет военный опыт. Призвать планируют около 300 тыс. человек для участие в СВО на Украине.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

#Федор Быстров#Мобилизация#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военные#Призыв#Военкомат
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